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США: переговори між Вашингтоном та Пекіном щодо рідкісноземельних металів «на півдорозі»
14:45 04.08.2025 |
Торговий представник США Джеймісон Грір висловив обережний оптимізм щодо переговорів з Китаєм про постачання рідкісноземельних металів після торгових переговорів.
Його слова цитує Bloomberg, пише "Європейська правда".
Грір заявив, що ключові промислові компоненти були в центрі уваги переговорів у Стокгольмі минулого тижня. Не вдаючись у подробиці, він сказав, що США домоглися зобов'язань щодо їхнього постачання.
"Ми зосереджені на тому, щоб магніти з Китаю до США та суміжні ланцюги постачання могли циркулювати так само вільно, як і до введення контролю. І я б сказав, що ми вже наполовину досягли цієї мети", - зазначив торговий представник США.
Ця оцінка з'явилася приблизно через чотири місяці після того, як Китай ввів експортний контроль на рідкісноземельні магніти, які використовуються у виробництві від побутової техніки до ракет, у відповідь на загрозу введення мит з боку США. Пекін погодився прискорити поставки після того, як Вашингтон призупинив мита на китайський експорт.
Президент США Дональд Трамп має прийняти остаточне рішення щодо продовження тарифного перемир'я, яке закінчується 12 серпня, сказав Грір.
"Ми працюємо над деякими технічними питаннями і обговорюємо їх з президентом", - сказав він.
За останніми даними митниці, в червні поставки рідкісноземельних магнітів з Китаю до США зросли до 353 тонн, порівняно з 46 тоннами в травні. Загальний обсяг поставок все ще значно нижчий, ніж до введення Пекіном експортного контролю на початку квітня.
Нагадаємо, під час попередніх раундів переговорів Вашингтон і Пекін домовилися про зменшення взаємних мит і послаблення експортного контролю на певні технології та рідкісноземельні мінерали.
29 липня Китай і США за підсумками дводенних переговорів у Стокгольмі домовились продовжити дію заходів, ухвалених у травні для запобігання ескалації тарифної війни.
Очікується, що торговельні переговори можуть прокласти шлях до зустрічі президента США Дональда Трампа і лідера Китаю Сі Цзіньпіна до кінця року.
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