Канада планує визнати державу Палестина на засіданні ООН у вересні

Прем'єр-міністр Канади Марк Карні заявив, що його країна планує визнати незалежність Палестинської держави на засіданні Організації Об'єднаних Націй у вересні 2025 року.

Про це Карні сказав на зустрічі з журналістами, пише Reuters.

Прем'єр Канади заявив, що реальність на місцях, зокрема, голод серед населення в Газі, свідчить про те, що «перспектива Палестинської держави буквально відступає на наших очах».

«Канада засуджує той факт, що уряд Ізраїлю допустив розгортання катастрофи в Газі», - наголосив він.

Карні додав, що заплановане визнання держави Палестина, зокрема, базується на запевненнях Палестинської адміністрації, яка представляє державу Палестина в ООН, щодо намірів реформувати систему управління та організувати загальні вибори у 2026 році, в яких не зможе брати участі ХАМАС.

Заяву про визнання держави Палестина Карні також опублікував у соцмережі Х. Він наголосив, що Канада «вже давно виступає за дводержавне рішення - незалежну, життєздатну і суверенну Палестинську державу, яка існуватиме пліч-о-пліч з державою Ізраїль у мирі та безпеці».

Нагадаємо, напередодні в Нью-Йорку 15 країн підписали декларацію, в якій оголосили про намір визнати незалежність Палестинської держави.

Окрім Франції, яка ще раніше заявляла про готовність визнати Палестину, документ підписали Андорра, Австралія, Канада, Фінляндія, Франція, Ісландія, Ірландія, Люксембург, Мальта, Нова Зеландія, Норвегія, Португалія, Сан-Марино, Словенія та Іспанії.

Палестинська держава

Після Першої світової війни Велика Британія отримала в тимчасове управління території Близького Сходу, які раніше входили до Османської імперії. Через сплеск антисемітизму в міжвоєнних Польщі та Угорщині, а згодом - підйом нацизму в Німеччині, на ці території почали емігрувати євреї з Європи.

29 листопада 1947 року Генеральна Асамблея ООН резолюцією 181 оголосила про розділ території на дві незалежні держави - єврейську (Ізраїль) та арабську (Палестина), а також Великий Єрусалим - він повинен був безпосередньо контролюватися ООН.

Однак арабське населення відмовилося прийняти план ООН і не визнало самопроголошену єврейську державу.

15 травня 1948 року армії шести арабських країн - Лівану, Сирії, Саудівської Аравії, Трансйорданії, Іраку та Єгипту - вдерлися на територію, відведену майбутній єврейській державі, з півночі, сходу та півдня. Ізраїль відстояв свої території та відвоював у тому самому році собі ще близько половини, виділених уже під арабську державу, а також Західний Єрусалим.

Згодом, у 1967 році, унаслідок Шестиденної війни ізраїльтяни захопили також Східний Єрусалим і решту палестинських територій, залишивши для палестинців невеликий анклав.