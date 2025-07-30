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Китай виплачуватиме $500 на рік сім'ям із дітьми до трьох років
11:51 30.07.2025 |
Уряд Китаю анонсував загальнонаціональну програму, що передбачає виплату субсидій у розмірі 3,6 тис. юанів ($503) на рік на кожну дитину віком до трьох років, повідомило агентство "Сіньхуа".
Подати заявку на субсидію можуть батьки дітей, народжених із 2022 до 2024 року. Очікується, що кошти отримають понад 20 млн сімей.
За допомогою такої програми влада хоче підтримати народжуваність у країні, а також споживчі витрати. Раніше повідомлялося, що 2024 року в Китаї народилося 9,5 млн дітей, а померло 10,9 млн осіб. Населення країни скорочується третій рік поспіль.
Експерти зазначають, що сума субсидії є надто малою і навряд чи може суттєво вплинути на народжуваність або споживання в найближчій перспективі, однак програма може стати основою для більш масштабної підтримки домогосподарств у майбутньому.
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