Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Китай виплачуватиме $500 на рік сім'ям із дітьми до трьох років

 

Уряд Китаю анонсував загальнонаціональну програму, що передбачає виплату субсидій у розмірі 3,6 тис. юанів ($503) на рік на кожну дитину віком до трьох років, повідомило агентство "Сіньхуа".

Подати заявку на субсидію можуть батьки дітей, народжених із 2022 до 2024 року. Очікується, що кошти отримають понад 20 млн сімей.

За допомогою такої програми влада хоче підтримати народжуваність у країні, а також споживчі витрати. Раніше повідомлялося, що 2024 року в Китаї народилося 9,5 млн дітей, а померло 10,9 млн осіб. Населення країни скорочується третій рік поспіль.

Експерти зазначають, що сума субсидії є надто малою і навряд чи може суттєво вплинути на народжуваність або споживання в найближчій перспективі, однак програма може стати основою для більш масштабної підтримки домогосподарств у майбутньому.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: Китай
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,7886
  0,0111
 0,03
EUR
 1
 48,2240
  0,4727
 0,97

Курс обміну валют на сьогодні, 10:24
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3933  0,02 0,06 41,9474  0,03 0,08
EUR 48,0193  0,22 0,46 48,7004  0,24 0,50

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,7600  0,02 0,05 41,7800  0,02 0,05
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес