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АНАЛІТИКА

Арабські країни закликали ХАМАС скласти владу в Секторі Гази

Арабські країни закликали ХАМАС скласти владу в Секторі Гази

 Сектор Гази, наслідки війни

Єгипет, Катар, Саудівська Аравія та Йорданія підписали документ із закликом до припинення правління в Секторі Гази радикального ісламістського угруповання ХАМАС, передає ввечері у вівторок, 29 липня, агенція dpa з посиланням на відповідний документ, який є у її розпорядженні. Під ним також поставили підписи представники Великобританії, Франції, Канади, Бразилії, Італії, Іспанії, Норвегії та Ірландії. Німеччина, передають журналісти, на час публікації новини не входила до переліку країн, які підтримали цей заклик.

Документ викладений на семи сторінках і містить заклик до конкретних кроків щодо припинення конфлікту на Близькому Сході, йдеться, що ХАМАС має припинити своє правління в анклаві та передати зброю Палестинській автономії за міжнародної підтримки. Крім того, уточнює dpa, у ньому засуджується терористична атака палестинського угруповання на Ізраїль 7 жовтня 2023 року.

DPA пояснює, що документ, підписаний під час конференції щодо рішення про дві держави в Нью-Йорку, має бути офіційно прийнятий ООН до вересня. Як очікується, на той час його підтримають ще кілька держав.

Документ: Ізраїль має припинити бойові дії в Секторі Гази

У документі містяться і заклики до ізраїльської сторони, пише dpa. Зокрема, підписанти вимагають від єврейської держави негайно припинити бойові дії в Секторі Гази та припинити діяльність єврейських поселенців на Західному березі річки Йордан. Серед іншого група підтримала створення стабілізаційних сил ООН у регіоні.

Визнання палестинської держави, на думку країн, що підписали документ, також є "істотною і невід'ємною частиною рішення про дві держави".
За матеріалами: Deutsche Welle
 

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