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АНАЛІТИКА

«Сі хоче зустрітися зі мною»: Трамп заявив про візит глави КНР до США

 

Президент США Дональд Трамп заявив, що лідер Китаю Сі Цзіньпін збирається приїхати до Сполучених Штатів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю для Breitbart News.

Як стверджує Трамп, глава КНР наполегливо домагається особистої зустрічі з ним найближчим часом, і це може статися вже цього року або в Китаї, або в Білому домі.

"(Сі - ред.) хоче, щоб я поїхав туди (у Китай - ред.), і він збирається приїхати (у США - ред.)", - заявив Трамп.

Трамп готовий поїхати в Китай

Нагадаємо, днем раніше президент США Дональд Трамп підтвердив свій можливий візит до Китаю, але позначив умову.

"Фейкові новини повідомляють, що я шукаю "саміт" із президентом Китаю Сі. Це неправда, я нічого не шукаю", - сказав глава Білого дому.

Він зазначив, що, можливо, поїде до Китаю, але це буде тільки на запрошення президента Сі, яке було продовжено.

"Інакше я не зацікавлений! Дякую за вашу увагу цьому питанню", - резюмував він.

Також зазначимо, що раніше видання The Times писало, що Сі хоче влаштувати тристоронню зустріч із президентом США Дональдом Трампом і главою Кремля Володимиром Путіним.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: США, Китай
 

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