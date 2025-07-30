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«Сі хоче зустрітися зі мною»: Трамп заявив про візит глави КНР до США
09:00 30.07.2025 |
Президент США Дональд Трамп заявив, що лідер Китаю Сі Цзіньпін збирається приїхати до Сполучених Штатів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю для Breitbart News.
Як стверджує Трамп, глава КНР наполегливо домагається особистої зустрічі з ним найближчим часом, і це може статися вже цього року або в Китаї, або в Білому домі.
"(Сі - ред.) хоче, щоб я поїхав туди (у Китай - ред.), і він збирається приїхати (у США - ред.)", - заявив Трамп.
Трамп готовий поїхати в Китай
Нагадаємо, днем раніше президент США Дональд Трамп підтвердив свій можливий візит до Китаю, але позначив умову.
"Фейкові новини повідомляють, що я шукаю "саміт" із президентом Китаю Сі. Це неправда, я нічого не шукаю", - сказав глава Білого дому.
Він зазначив, що, можливо, поїде до Китаю, але це буде тільки на запрошення президента Сі, яке було продовжено.
"Інакше я не зацікавлений! Дякую за вашу увагу цьому питанню", - резюмував він.
Також зазначимо, що раніше видання The Times писало, що Сі хоче влаштувати тристоронню зустріч із президентом США Дональдом Трампом і главою Кремля Володимиром Путіним.
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