ПІІ в Китай у I півріччі впали на 15,2% - до $59 млрд

Обсяг прямих іноземних інвестицій (ПІІ, FDI) в економіку материкового Китаю в першому півріччі скоротився на 15,2% відносно того ж періоду минулого року - до 423,23 млрд юанів ($59 млрд), за даними міністерства торгівлі.

Виробничий сектор залучив 109,06 млрд юанів, сектор послуг - 305,87 млрд юанів.

При цьому ПІІ держав АСЕАН у січні-червні зросли на 8,8%, Швейцарії - на 68,6%, Японії - на 59,1%, Великої Британії - на 37,6%, Південної Кореї - на 2,7%, Німеччини - на 6,3%.

Як повідомлялося, обсяг ПІІ за підсумками 2024 року впав на 27,1% і становив 826,25 млрд юанів. Це максимальний спад за всю історію підрахунків (з 2008 року).