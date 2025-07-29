У США очікують на потенційне продовження торгового перемир’я з Китаєм на 90 днів

Міністр торгівлі Говард Лутнік заявив, що 90-денне продовження торгового перемир'я з Китаєм є ймовірним результатом переговорів між двома країнами, що тривають у Стокгольмі.

Його слова цитує Bloomberg, пише "Європейська правда".

Лутніка попросили прокоментуючи інформацію про те, що дві країни розглядають можливість збереження торгового перемир'я ще на три місяці.

"Чи є це ймовірним результатом? Звичайно, схоже на те, але давайте залишимо це на розсуд президента Трампа", - відповів він.

Коментарі Лутніка пролунали після початку нового раунду переговорів між двома країнами, які цього разу проходять у Стокгольмі, де китайський віцепрем'єр Хе Ліфен і міністр фінансів США Скотт Бессент очолили відповідні делегації.

Під час попередніх раундів Вашингтон і Пекін домовилися про зменшення взаємних мит і послаблення експортного контролю на певні технології та рідкісні мінерали, однак ця угода закінчується 12 серпня, що призведе до нових переговорів. Сторони планують продовжити переговори у вівторок, 29 липня.

Переговори з Китаєм про торгівлю відбуваються також на тлі підготовки США до окремого терміну для інших торговельних партнерів, коли 1 серпня мають набути чинності так звані взаємні мита щодо десятків економік. Трамп спочатку оголосив про ці ставки в квітні, але потім призупинив їх після того, як вони викликали турбулентність на ринках і дали економікам можливість домовитися з США про зниження мит.

Зазначимо, 27 червня Трамп заявив, що Сполучені Штати підписали торгову угоду з Китаєм, не надавши подальших подробиць.

Ця домовленість стала результатом попередніх переговорів у Женеві на початку травня, після яких обидві сторони погодилися відкласти масове підвищення мит, що загрожувало паралізувати значну частину торгівлі між країнами.

11 липня державний секретар США Марко Рубіо зустрівся із міністром закордонних справ Китаю Ваном Ї у столиці Малайзії - вони поспілкувалися щодо торговельних суперечок.

Після цієї зустрічі Рубіо заявив про ймовірність проведення саміту між Трампом і лідером Китаю Сі Цзіньпіном.