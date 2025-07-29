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АНАЛІТИКА

У ЄС офіційно запропонували покарання для Ізраїлю через ситуацію в Газі

 

Європейська комісія у понеділок запропонувала частково призупинити участь Ізраїлю у програмі "Горизонт Європа", за рахунок якої фінансуються наукові дослідження та стартапи.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться в повідомленні Єврокомісії.

Як пояснив виконавчий орган ЄС, пропозиція передбачає призупинення участі ізраїльських компаній у заходах, що фінансуються в межах програми Accelerator Європейської інноваційної ради (EIC).

Вона спрямована на стартапи та малі підприємства з революційними інноваціями та новими технологіями, що мають потенційне подвійне застосування, наприклад у сфері кібербезпеки, БПЛА та штучного інтелекту.

"Хоча Ізраїль оголосив про щоденне гуманітарне перемир'я в секторі Гази та виконав деякі свої зобов'язання відповідно до спільної домовленості про гуманітарну допомогу та доступ, ситуація залишається напруженою", - пояснюють у Єврокомісії.

Для ухвалення пропозиції потрібна кваліфікована більшість у Раді ЄС.

Нагадаємо, в останні тижні більшість країн ЄС посилили риторику щодо Ізраїлю через випадки вбивства цивільних у Газі, які намагались отримати гуманітарну допомогу.

У середині липня Європейська служба зовнішніх справ представила державам-членам ЄС пропозиції дипломатичних заходів проти Ізраїлю через порушення ним прав людини в секторі Гази.
Ключові теги: ЄС, Ізраїль
 

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