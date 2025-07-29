Трамп поклав провину на Іран за зрив мирних переговорів між Ізраїлем і ХАМАСом

Президент США Дональд Трамп заявив, що Іран впливає на ХАМАС для того, щоби той затягував мирні переговори з Ізраїлем щодо встановлення миру в регіоні.

Про це він сказав у понеділок під час зустрічі з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером в Шотландії, передає власний кореспондент Укрінформу.

«Іран надсилає погані сигнали. Я скажу вам, що для країни, яку щойно знищили, вони надсилають дуже погані сигнали, дуже неприємні сигнали»,- наголосив американський лідер.

Крім того, президент США підкреслив, що Іран також надає погані накази бойовикам ХАМАС.

«Вони не повинні цього робити»,- додав Трамп.