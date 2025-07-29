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Трамп назвав Газу «однією з головних причин» своєї зустрічі зі Стармером
17:22 28.07.2025 |
Президент США Дональд Трамп заявив журналістам у Шотландії, що тривала гуманітарна криза в Газі є "однією з головних причин" його зустрічі в понеділок з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером.
Заяву американського президента наводить телеканал CNN, повідомляє "Європейська правда".
Перед зустріччю зі Стармером Трампа попросили прокоментували слова прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу про те, що в Газі "немає голоду".
"Я не знаю - я маю на увазі, судячи з телебачення, я б сказав, що не дуже згоден, тому що ці діти виглядають дуже голодними, але ми даємо багато грошей і багато їжі, і інші країни зараз теж активізуються", - сказав він у відповідь на запитання журналістів.
Американський президент також назвав доставку продовольства жителям Гази своїм пріоритетом.
При цьому Трамп визнав, що досягнення угоди про припинення вогню, як і раніше, стикається з труднощами, а також додав, що ХАМАС використовує заручників, які все ще утримуються, як "щит".
"Я завжди говорив, що коли залишиться останніх 20, вони їх не відпустять, тому що це їхній щит - дуже несправедливо, і тому потрібно щось робити", - сказав Трамп.
Проте він зазначив, що вважає "перемир'я можливим".
Своєю чергою Стармер сказав, що британська громадськість "обурена" зображеннями голодних людей у Газі, закликаючи докласти більше зусиль для доставки допомоги в анклав.
"Це гуманітарна криза. Це абсолютна катастрофа. Ніхто не хоче цього бачити. І я думаю, що люди в Британії обурені тим, що бачать на своїх екранах", - зазначив він.
Прем'єр-міністр заявив, що Велика Британія співпрацює з Йорданією над організацією доставки допомоги в Газу, хоча вантажівки з гуманітарною допомогою все ще стикаються зі складними логістичними перешкодами.
Раніше Стармер заявляв, що Британія може взяти участь у наданні повітряної допомоги сектору Гази.
Варто зазначити, що 24 липня Франція першою з країн "Групи семи" оголосила, що визнає Палестинську державу у вересні, приєднавшись до майже 150 країн світу, які це зроблять.
Президент США Дональд Трамп заявив, що обіцянка французького лідера "не має ніякої ваги".
Представник уряду Німеччини заявив, що країна в найближчому майбутньому не планує визнавати Палестину державою, але називає своїм пріоритетом досягнення "давно очікуваного прогресу" у напрямку близькосхідного врегулювання через створення двох держав.
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