Карні звинуватив Ізраїль у порушенні міжнародного права

Недопуск Ізраїлем гуманітарної допомоги до Гази порушує міжнародне право.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це заявив премʼєр-міністр Канади Марк Карні.

"Ізраїльський контроль за розповсюдженням гуманітарної допомоги має бути замінений на широке надання гумдопомоги під проводом міжнародних організацій. Багато з них мають значні запаси оплаченої Канадою допомоги, доставку якої голодним цивільним блокують. Це позбавлення гуманітарної допомоги порушує міжнародне право", - йдеться у дописі Карні на його сторінці у соцмережі Х.

Він додав, що Канада "засуджує неспроможність уряду Ізраїлю не допустити швидкого погіршення гуманітарної ситуації в Газі". "Канада закликає усі сторони щиро погодитися на негайне перемирʼя. Ми повторюємо свій заклик до ХАМАСу негайно звільнити усіх заручників й до уряду Ізраїлю - поважати територіальну цілісність Західного Берегу та Гази", - наголосив Карні.