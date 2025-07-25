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Карні звинуватив Ізраїль у порушенні міжнародного права
09:37 25.07.2025 |
Недопуск Ізраїлем гуманітарної допомоги до Гази порушує міжнародне право.
Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це заявив премʼєр-міністр Канади Марк Карні.
"Ізраїльський контроль за розповсюдженням гуманітарної допомоги має бути замінений на широке надання гумдопомоги під проводом міжнародних організацій. Багато з них мають значні запаси оплаченої Канадою допомоги, доставку якої голодним цивільним блокують. Це позбавлення гуманітарної допомоги порушує міжнародне право", - йдеться у дописі Карні на його сторінці у соцмережі Х.
Він додав, що Канада "засуджує неспроможність уряду Ізраїлю не допустити швидкого погіршення гуманітарної ситуації в Газі". "Канада закликає усі сторони щиро погодитися на негайне перемирʼя. Ми повторюємо свій заклик до ХАМАСу негайно звільнити усіх заручників й до уряду Ізраїлю - поважати територіальну цілісність Західного Берегу та Гази", - наголосив Карні.
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