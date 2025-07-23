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Доходи Росії від експорту нафти і газу впали на третину, – Reuters
14:04 23.07.2025 |
У липні 2025 року доходи федерального бюджету Росії від експорту нафти та газу очікувано скоротяться до 680 мільярдів рублів (близько $8,7 млрд), що на 37% менше, ніж у липні минулого року.
Головною причиною цього стало падіння ціни на нафту сорту Urals та зміцнення рубля, через що виторг від експорту нафти у російській валюті падає швидше, ніж у доларах, свідчать підрахунки Reuters.
Усього за січень-липень надходження від експорту вуглеводнів можуть упасти до 5,4 трлн руб., що на 20% менше, порівняно із аналогічним періодом минулого року. При цьому, Мінфін РФ, який на початку року розраховував отримати 10,94 трлн руб. нафтогазових доходів, уже знизив прогноз на 24% - до 8,32 трлн руб.
Зауважимо, що доходи від нафти і газу є одним з найважливіших джерел грошових надходжень для Кремля, складаючи чверть від загальних доходів федерального бюджету.
Якщо липневі дані підтвердять тренд, урядові РФ доведеться швидше витрачати залишки коштів "Фонду національного добробуту" або нарощувати внутрішні запозичення, щоб покрити зростаючий дефіцит на тлі підвищених військових видатків.
Раніше повідомлялось, що Росія може втратити п'яту частину нафтогазових доходів бюджету через нові санкції.
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