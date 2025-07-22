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«Бібі все бомбить». У Білому домі зростає невдоволення Нетаньягу після ударів Ізраїлю по Сирії — Axios
09:25 21.07.2025 |
У Білому домі зростає невдоволення діями прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу після того, як ізраїльські війська завдали авіаударів по Сирії.
Про це пише Axios із посиланням на джерела в Білому домі.
За словами співрозмовників видання, в адміністрації президента США Дональда Трампа Нетаньягу вважають надто схильним до поспішних рішень щодо застосування військової сили.
Так, ізраїльського прем'єра назвали занадто деструктивним, а його дії - такими, що можуть «підірвати те, що намагається зробити Трамп».
«Бібі поводиться як божевільний. Він постійно все бомбить», - сказав один із посадовців Білого дому.
Ще одне з джерел Axios вказало, що ізраїльські удари по Сирії були несподіванкою для американського президента. Кілька високопосадовців США прямо поскаржилися Трампу на Нетаньягу.
«Президенту не до вподоби вмикати телевізор і бачити, як скидають бомби на країну, де він прагне миру і яку публічно пообіцяв допомогти відбудовувати», - заявив один із посадовців.
Водночас поки що лідер Білого дому утримується від публічної критики ізраїльського прем'єра. Також невідомо, чи поділяє він роздратування своїх радників щодо дій Ізраїлю в Сирії.
Тим часом в Ізраїлі, мовляв, здивувалися такій реакції високопосадовців США. Ізраїльський чиновник, із яким поговорило Axios, сказав, що в перші тижні перебування на посаді Трамп сам заохочував Нетаньягу утримувати частини Сирії й не висловлював занепокоєння щодо втручання Ізраїлю в сирійські справи.
Чиновник запевнив, що Ізраїль втрутився лише після отримання розвідданих про те, що сирійський уряд залучений до нападів на громаду друзів. Він спростував будь-які внутрішні політичні мотиви бомбардувань.
Зіткнення Ізраїлю та Сирії
У сирійській провінції Ес-Сувейда, де компактно проживають представники релігійної спільноти друзів, з 13 липня тривали зіткнення між друзькими бійцями та представниками бедуїнських племен. Сирійська обсерваторія з прав людини 17 липня повідомляла про понад 500 загиблих унаслідок боїв.
Перед цим, 15 липня, до провінції увійшли урядові війська, щоб зупинити кровопролиття. Однак очевидці розповідали, що військові приєдналися до бедуїнів, атакувавши друзів.
У відповідь Ізраїль завдав авіаударів по сирійських військах у самій Ес-Сувейді та по цілях у Дамаску та його околицях, зокрема по військовому штабу, попередивши, що продовжить атаки, якщо сирійські військові не залишать регіон. Влада Сирії виконала цю вимогу. На тлі конфлікту тимчасовий президент Сирії Ахмед аль-Шараа пообіцяв захист друзам.
Зрештою, Ізраїль та Сирія погодилися припинити вогонь, домовившись гарантувати безпеку та стабільність Сирії, захистити цивільне населення та підтримати суверенітет і верховенство права на всій сирійській території.
Хто такі друзи?
Друзи сповідують релігію, у якій поєднуються елементи ісламу, гностицизму, неоплатонізму та інших філософських і духовних традицій. Друзизм виник ще в XI столітті, спершу як відгалуження шиїтської секти ісмаїлітів, але тепер його вважають окремою релігією.
У Сирії проживають близько 700-800 тисяч друзів, які зосереджені переважно в провінції Ес-Сувейда, а також у деяких частинах Дамаска та його передмість.
Друзи розмовляють арабською, але більше ідентифікують себе зі своєю релігійною громадою, ніж з якоюсь окремою національністю чи етнічною групою.
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