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"Є лише один шлях, щоб уникнути критики: нічого не робити, нічого не говорити і бути ніким"
Арістотель
Президент Чехії підписав закон про криміналізацію комуністичної пропаганди
10:57 18.07.2025 |
Президент Чехії Петр Павел у четвер підписав поправку до кримінального кодексу країни, яка криміналізує пропаганду комуністичної ідеології, ставлячи її в один ряд з нацистською пропагандою.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Euractiv.
Оновлене законодавство передбачає тюремне ув'язнення терміном до п'яти років для тих, хто "створює, підтримує або пропагує нацистські, комуністичні або інші рухи, які явно спрямовані на придушення прав і свобод людини або розпалювання расової, етнічної, національної, релігійної або класової ненависті".
Зміни відбулися після закликів чеських історичних інституцій, зокрема Інституту вивчення тоталітарних режимів, виправити те, що вони вважали правовим дисбалансом.
Комуністична партія Чехії та Моравії (KSČM), яку очолює депутат Європарламенту Катержина Конечна і яка зараз є частиною нового виборчого альянсу під назвою "Досить", засудила цей крок як політично вмотивований.
"Це ще одна невдала спроба вивести KSČM за межі закону і залякати критиків нинішнього режиму", - заявили в партії.
Залишається незрозумілим, як новий закон буде застосовуватися до таких партій, як KSČM. Наразі партія не має місць у парламенті, але нещодавні опитування показують, що її альянс набирає 5% - цього достатньо, щоб повернутися до нижньої палати на виборах у жовтні.
Нагадаємо, у травні за заперечення російських воєнних злочинів в Україні суд Праги засудив учительку Мартіну Беднаржову до умовного покарання.
Окружний суд району Прага-6 розглядав справу Беднаржової втретє. Двічі вчительку виправдали, вдруге вирок підтвердив апеляційний суд. Однак у січні Верховний суд Чехії скасував вироки і відправив справу на повторний розгляд.
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