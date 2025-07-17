Ізраїль атакував штаб військового керівництва в Дамаску

Ізраїльська армія (ЦАХАЛ) заявила в середу, 16 липня, що її винищувачі атакували вхід до штабу військового керівництва Сирії в районі Дамаска.

За даними Сирійського центру моніторингу за дотриманням прав людини, що базується у Великобританії, Ізраїль завдав двох послідовних авіаударів, внаслідок чого двоє людей отримали поранення.

Ізраїльські військові заявили, що операція проведена у відповідь на дії сирійських урядових військ у місті Сувейда щодо друзської релігійної меншини.

"ЦАХАЛ продовжує стежити за розвитком подій і діями режиму проти мирного населення друзів на півдні Сирії", - йдеться у повідомленні ізраїльської армії в Telegram. Також вказано, що ізраїльські військові завдають ударів в районі Сувейди "і залишаються готовими до різних сценаріїв розвитку подій". Також ЦАХАЛ повідомляє про зміцнення своїх сил в районі сирійського кордону.

Міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац закликав Дамаск "залишити друзів у Свейді в спокої". "Як ми чітко дали зрозуміти та попередили, Ізраїль не покине друзів у Сирії та буде дотримуватися політики демілітаризації, яку ми обрали", - йдеться у його заяві.

Загострення у Сувейді

Останніми днями на півдні Сирії загострились сутички між племенами бедуїнів-сунітів і друзськими озброєними угрупованнями, епіцентром яких стала Сувейда, де більшість населення складають друзи.

У районі розгорнули урядові війська. За даними Сирійського центру моніторингу за дотриманням прав людини, під час придушення заворушень урядові війська страчували цивільних друзів. За оцінками моніторингової групи, з неділі внаслідок насильства загинули близько 250 людей.

Загалом з початку року моніторинговий Центр задокументував 70 ізраїльських атак на сирійську територію - 60 повітряних і 10 наземних - з метою знищення або пошкодження близько 102 об'єктів, зокрема складів зброї, військових позицій та транспортних засобів.

Ізраїль вказує, що має на меті підтримати друзську громаду, називаючи її своїми союзниками. Як зауважує агенція dpa, багато друзів добровільно служать в ізраїльській армії.