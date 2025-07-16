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АНАЛІТИКА

Apple уклала контракт на $500 мільйонів у межах стратегії перенесення виробництва до США

 

Компанія Apple підписала угоду на $500 млн з фірмою MP Materials, яка співпрацює з Пентагоном, на постачання рідкісноземельних елементів - з метою зменшити обсяги виробництва за кордоном.

Про це повідомляє Reuters, передає Укрінформ.

«Угода, оголошена у вівторок, укладена в рамках зусиль Apple щодо перенесення виробництва iPhone до Сполучених Штатів на тлі прагнень адміністрації Трампа виробляти менше електроніки в Китаї», - вказує видання.

При цьому не уточнюються ані терміни угоди, ані конкретні обсяги постачання. Однак відомо, що домовленість передбачає випуск магнітів з перероблених матеріалів - це відповідає стратегічним підходам Apple.

Тим часом акції MP Materials у вівторок підскочили на 26% до рекордно високого рівня, тоді як цінні папери Apple зросли на 1%.

Нагадаємо, рідкісноземельні елементи - це група із 17 металів, що використовуються, зокрема, для виготовлення магнітів. Вони використовуються для виготовлення телефонів і багатьох інших електронних пристроїв, а також різних озброєнь.
Ключові теги: США, Apple
 

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