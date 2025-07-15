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Британія запропонувала Лівану побудувати вежі на кордоні з Ізраїлем, - ЗМІ
11:54 15.07.2025 |
Велика Британія запропонувала Лівану побудувати спостережні вежі вздовж його південного кордону з Ізраїлем для зміцнення безпеки та сприяння виконанню резолюції 1701 Ради Безпеки ООН.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Jerusalem Post.
Ліванське джерело повідомило Asharq Al-Awsat, що аналогічні вишки Британія встановлювала вздовж кордону Лівану з Сирією.
Нову ініціативу британська сторона, імовірно, озвучила під час візиту міністра закордонних справ Сполученого Королівства Девіда Леммі в Бейрут два тижні тому.
За словами джерел, Лондон запропонував розширити мережу спостереження, яку створено на півночі та сході Лівану, до південного кордону з Ізраїлем. Вежі, згідно з ініціативою, будуть передані ліванській армії для розширення можливостей моніторингу та зміцнення стабільності на кордоні.
Бейрут не відкинув цю пропозицію, але поінформував, що будь-яким подібним обговоренням мають передувати зусилля з досягнення довгострокового припинення вогню з Ізраїлем, а також повне виведення солдатів ЦАХАЛу з ліванської території.
Війна Ізраїлю з "Хезболлою"
Ліванське угруповання "Хезболла" приєдналося до війни після того, як 7 жовтня 2023 року ХАМАС влаштував різанину в Ізраїлі. З Лівану запускали ракети і безпілотники.
У відповідь Ізраїль почав наземну операцію на півдні Лівану, намагаючись знищити військову інфраструктуру терористів. ЦАХАЛ ліквідував ключових командирів "Хезболли", зокрема, її генсека Хасана Насраллу.
Зрештою, було досягнуто тимчасової домовленості про припинення вогню, згідно з якою Ізраїль повинен вивести війська з Лівану, а контроль передасться ліванській армії. Незважаючи на це, бойові дії періодично поновлюються.
У червні ВМС Ізраїлю завдали удару по об'єкту інфраструктури "Хезболли" в районі Накури. А за день до цього ЦАХАЛ атакував склади зброї в Лівані.
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