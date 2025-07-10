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АНАЛІТИКА

США запровадили санкції проти спецдоповідачки ООН щодо Гази

 

Адміністрація Дональда Трампа запровадила санкції щодо спецдоповідачки ООН з питань Західного берега річки Йордан і сектору Гази Франчески Альбанезе.

Про це повідомляє АР, передає Укрінформ.

«Кампанія політичної та економічної війни Альбанезе проти Сполучених Штатів та Ізраїлю більше не терпітимуть. Ми завжди будемо підтримувати наших партнерів у їхньому праві на самооборону», - написав у соцмережі держсекретар США Марко Рубіо.

Минулого тижня місія США в ООН виступила з різкою заявою, закликавши до звільнення Альбанезе, звинувативши її в «злісному антисемітизмі» й «антиізраїльській упередженості».

Протягом останніх тижнів Альбанезе опублікувала низку листів, в яких закликала інші країни чинити тиск на Ізраїль, зокрема за допомогою санкцій, щоб він припинив смертоносні бомбардування сектору Гази. Вона також активно підтримує видачу Міжнародним кримінальним судом ордерів на арешт ізраїльських чиновників, включаючи прем'єр-міністр Біньяміна Нетаньягу, через воєнні злочини.

У нещодавній доповіді Альбанезе назвала кілька великих американських оборонних компаній серед тих, що сприяють, за її визначенням, ізраїльській окупації в секторі Гази.
 

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