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Британія погрожує Ізраїлю посиленням заходів, якщо ситуація в Газі не зміниться
22:52 08.07.2025 |
Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі наголосив на необхідності припинення вогню в Газі і заявив про готовність посилити заходи проти Ізраїлю.
Заяву очільника британського МЗС наводить Reuters, повідомляє "Європейська правда".
Леммі зазначив, що Британія готова піти далі у своїх заходах проти Ізраїлю, якщо ситуація в Газі не зміниться.
"Ми маємо домогтися припинення вогню", - сказав глава МЗС Британії.
На запитання, чи вживатиме він подальших заходів проти Ізраїлю, якщо ситуація в Газі не зміниться, він відповів: "Так. Так, ми будемо".
Найближчим часом дипломатична служба Європейського Союзу планує представити державам-членам варіанти дій проти Ізраїлю у відповідь на порушення ним прав людини в секторі Гази.
В останні тижні більшість країн ЄС посилили риторику щодо Ізраїлю через випадки вбивства цивільних у Газі, які намагались отримати гуманітарну допомогу.
Водночас пропозиції масштабних санкцій, як-то обмежень щодо торгівлі чи продажу зброї, не підтримують кілька держав Євросоюзу, зокрема Німеччина та Франція.
У ЄС неформально вважають найбільш реалістичним варіантом цільові санкції проти окремих посадовців Ізраїлю - як це зробили, приміром, Велика Британія та Норвегія.
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