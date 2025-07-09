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АНАЛІТИКА

Британія погрожує Ізраїлю посиленням заходів, якщо ситуація в Газі не зміниться

 

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі наголосив на необхідності припинення вогню в Газі і заявив про готовність посилити заходи проти Ізраїлю.

Заяву очільника британського МЗС наводить Reuters, повідомляє "Європейська правда".

Леммі зазначив, що Британія готова піти далі у своїх заходах проти Ізраїлю, якщо ситуація в Газі не зміниться.

"Ми маємо домогтися припинення вогню", - сказав глава МЗС Британії.

На запитання, чи вживатиме він подальших заходів проти Ізраїлю, якщо ситуація в Газі не зміниться, він відповів: "Так. Так, ми будемо".

Найближчим часом дипломатична служба Європейського Союзу планує представити державам-членам варіанти дій проти Ізраїлю у відповідь на порушення ним прав людини в секторі Гази.

В останні тижні більшість країн ЄС посилили риторику щодо Ізраїлю через випадки вбивства цивільних у Газі, які намагались отримати гуманітарну допомогу.

Водночас пропозиції масштабних санкцій, як-то обмежень щодо торгівлі чи продажу зброї, не підтримують кілька держав Євросоюзу, зокрема Німеччина та Франція.

У ЄС неформально вважають найбільш реалістичним варіантом цільові санкції проти окремих посадовців Ізраїлю - як це зробили, приміром, Велика Британія та Норвегія.
 

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