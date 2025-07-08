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Трампа вчергове висунули на Нобелівську премію миру. Цього разу — прем'єр Ізраїлю Нетаньягу
12:06 08.07.2025 |
Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу висунув кандидатуру президента США Дональда Трампа на Нобелівську премію миру.
Про це розповіли в офісі премʼєра.
Нетаньягу вручив Трампу лист про його висунення сьогодні, 8 липня, під час зустрічі в Білому домі.
Як наполягає ізраїльський премʼєр, Трамп продемонстрував «непохитну та виняткову відданість справі сприяння миру, безпеці та стабільності в усьому світі». Зокрема, на Близькому Сході його зусилля призвели до «разючих змін» та створили нові можливості для розширення «кола миру».
Найголовнішим досягненням американського президента Нетаньягу вважає сприяння укладенню Авраамових угод ще за його першого терміну. Вони допомогли нормалізувати відносини між Ізраїлем та арабськими країнами, а саме - встановити офіційні дипломатичні відносини з кількома країнами, включно з Об'єднаними Арабськими Еміратами, Бахрейном та Марокко.
«Мало хто з лідерів досяг таких відчутних проривів у досягненні миру за такий короткий час. У ці часи великих історичних змін я не можу уявити собі нікого, хто б більше заслуговував на Нобелівську премію миру, ніж президент Трамп», - заявив Нетаньягу.
Нагадаємо, Трампа на Нобелівську премію миру також рекомендував уряд Пакистану. Він відзначив «рішуче дипломатичне втручання [Трампа] і ключову роль в індійсько-пакистанській кризі».
А от конгресмен-республіканець Ерл (Бадді) Картер висунув президента США на Нобелівську премію миру за його посередництво в досягненні угоди про припинення вогню між Ізраїлем та Іраном.
Водночас народний депутат Олександр Мережко відкликав номінацію Трампа на Нобелівську премію миру. За словами депутата, він «втратив будь-яку віру і надію» в президента США.
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