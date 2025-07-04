Фінансові новини
- |
- 04.07.25
- |
- 11:08
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Італія просить ЄС взятись за непрозоре ціноутворення на авіаквитки
10:51 04.07.2025 |
Італійський антимонопольний орган (AGCM) звернувся до Європейської комісії з проханням підвищити прозорість алгоритмів ціноутворення, що використовуються авіакомпаніями, особливо на маршрутах, що обслуговують Сицилію та Сардинію.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.
Цей крок став наслідком розслідування AGCM, який на початку цього року висловив занепокоєння з приводу непрозорого ціноутворення.
Отримавши відповіді від авіакомпаній, AGCM тепер закликає Комісію скоординувати дії на рівні ЄС для підвищення прозорості тарифів і активізації конкуренції.
Як зазначили в італійському відомстві, зростання цін на квитки обмежує мобільність сицилійців і сардинців, які проживають в інших регіонах Італії, і багато хто з них відмовляється від поїздок додому через високі витрати. Ця тенденція також шкодить туристичній економіці островів.
AGCM стверджує, що алгоритми динамічного ціноутворення - систем, які коригують тарифи залежно від поведінки споживачів - у поєднанні з додатковими зборами за такі послуги, як перевезення багажу або вибір місця, роблять порівняння пропозицій практично неможливим для пасажирів.
Ці додаткові збори, якими користується майже половина всіх мандрівників, можуть збільшити остаточну вартість квитка на 400% порівняно з оголошеною базовою вартістю.
Цей заклик пролунав на тлі кроків Європейського парламенту щодо посилення прав пасажирів. Минулого тижня Комітет з питань транспорту й туризму ініціював серію змін щодо прав пасажирів.
зокрема перевізників хочуть зобов'язати не стягувати плату за мінімальний багаж та за бронювання місця для малої дитини поруч із супроводжуючим.
Повідомляли також, що польський регулятор почав розслідування щодо правил перевезення багажу у літаках лоукостерів WizzAir i Ryanair після численних скарг пасажирів з цього приводу.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|«Я не задоволений». Трамп заявив про відсутність прогресу з Путіним щодо України
|Китай пояснив ЄС, що не може допустити програшу росії у війні проти України — SCMP
|Путін сказав Трампу, що не відступить від «цілей» в Україні
|Україна підписала угоду про спільне виробництво дронів з американською компанією - Зеленський
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Як уникнути помилок у сумісності комплектуючих завдяки конфігуратору
У РУБРИЦІ
|Італія просить ЄС взятись за непрозоре ціноутворення на авіаквитки
|Демократи у Сенаті розпочинають розслідування щодо призупинення Трампом санкцій проти Росії - ЗМІ
|Росія встановила новий рекорд обстрілів - 550 безпілотників та ракет - ПС
|Росія офіційно визнала владу «Талібану» в Афганістані
|Коаліція дронів: ще дві країни приєдналися до допомоги Україні
|Через митні забавки Трампа святковий «кошик» у США до Дня незалежності подорожчав майже на 13%
Бізнес
|Миші без мами: вчені виростили здорових мишенят із двох сперматозоїдів
|Новий ШІ Microsoft MAI-DxO ставить діагнози в 4 рази точніше за людей
|Microsoft відкладає випуск Windows 12 та підтверджує вихід Windows 11 версії 25H2 наприкінці 2025 року
|Велика Британія запускає проєкт зі створення синтетичного людського геному
|ЗМІ: Єврокомісія відкрита до обмежень доступу дітей до соцмереж
|США викрили масштабну схему працевлаштування північнокорейських ІТ-фахівців у техкомпаніях
|Оксид індію замінює кремній у новому транзисторі японських вчених