Італія просить ЄС взятись за непрозоре ціноутворення на авіаквитки

Італійський антимонопольний орган (AGCM) звернувся до Європейської комісії з проханням підвищити прозорість алгоритмів ціноутворення, що використовуються авіакомпаніями, особливо на маршрутах, що обслуговують Сицилію та Сардинію.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

Цей крок став наслідком розслідування AGCM, який на початку цього року висловив занепокоєння з приводу непрозорого ціноутворення.

Отримавши відповіді від авіакомпаній, AGCM тепер закликає Комісію скоординувати дії на рівні ЄС для підвищення прозорості тарифів і активізації конкуренції.

Як зазначили в італійському відомстві, зростання цін на квитки обмежує мобільність сицилійців і сардинців, які проживають в інших регіонах Італії, і багато хто з них відмовляється від поїздок додому через високі витрати. Ця тенденція також шкодить туристичній економіці островів.

AGCM стверджує, що алгоритми динамічного ціноутворення - систем, які коригують тарифи залежно від поведінки споживачів - у поєднанні з додатковими зборами за такі послуги, як перевезення багажу або вибір місця, роблять порівняння пропозицій практично неможливим для пасажирів.

Ці додаткові збори, якими користується майже половина всіх мандрівників, можуть збільшити остаточну вартість квитка на 400% порівняно з оголошеною базовою вартістю.

Цей заклик пролунав на тлі кроків Європейського парламенту щодо посилення прав пасажирів. Минулого тижня Комітет з питань транспорту й туризму ініціював серію змін щодо прав пасажирів.

зокрема перевізників хочуть зобов'язати не стягувати плату за мінімальний багаж та за бронювання місця для малої дитини поруч із супроводжуючим.

Повідомляли також, що польський регулятор почав розслідування щодо правил перевезення багажу у літаках лоукостерів WizzAir i Ryanair після численних скарг пасажирів з цього приводу.