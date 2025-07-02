Mercedes-Benz почав використовувати відновлені батареї в електричних вантажівках

Mercedes-Benz Trucks розширила асортимент запасних частин у Німеччині відновленою високовольтною батареєю CB400 для електричних вантажівок Mercedes-Benz eActros 300/400 першого покоління та Mercedes-Benz eEconic.

Перероблені акумулятори CB400 спочатку були студентським проєктом, але з часом перетворився на ініціативу відновлення високовольтних акумуляторів у секторі комерційного транспорту. Акумуляторні блоки розбирають, очищають і відновлюють відповідно до нових стандартів виробника. Блок управління отримує новітнє програмне забезпечення. Батарея також проходить суворі функціональні випробування та випробування на герметичність.

Відновлення акумуляторних батарей на підприємстві Mercedes-Benz. Ілюстрація: Daimler Truck

Mercedes-Benz Trucks позиціює відновлені батареї як альтернативу новим. Таким чином подовжується термін їхньої служби, зберігаються природні ресурси і зменшується вуглецевий слід. При цьому на кожну батарею поширюється офіційна гарантія Mercedes-Benz Trucks.

Daimler Truck, материнська компанія Mercedes-Benz Trucks, сподівається, що ця програма в галузі повторного використання та перероблювання ключових автомобільних компонентів стане центральним елементом її циркулярної економіки.