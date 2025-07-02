Турецька Baykar купила італійського авіагіганта із 140-річною історією

Турецька компанія Baykar офіційно завершила придбання італійської авіабудівної компанії Piaggio Aerospace. Про це йдеться у пресрелізі Baykar. Угоду ініціювали ще у грудні 2024 року. Тепер її затвердив італійський уряд.

Це придбання є важливою частиною ширшої промислової співпраці між Туреччиною та Італією, яке включає спільне підприємство Baykar з Leonardo для розробки безпілотних літальних апаратів.

Потужності Piaggio стануть стратегічним європейським хабом для виробництва літака P.180 Avanti Evo з оновленими технологічними можливостями, виробництво безпілотних літаків Bayraktar AKINCI та Bayraktar TB2, а також створення загальноєвропейського центру передового досвіду в обслуговуванні літаків та двигунів.

Piaggio Aerospace заснована 1884 року. У сучасній історії відома виробництвом бізнес-джетів P.180 Avanti, які називали "небесними Ferrari". Також компанія випускає авіаційні двигуни та відіграє стратегічну роль в екосистемі оборонної промисловості Італії завдяки своїм послугам з технічного обслуговування авіатехніки.

З 2018 року Piaggio перебувала під управлінням уряду після подання заяви про захист від банкрутства.

Baykar - лідер турецького оборонного та аерокосмічного експорту. Компанія відома своїми ударними БпЛА Bayraktar, які стали найбільш експортованими бойовими дронами у світі. Зараз Baykar має експортні угоди з 36 країнами.