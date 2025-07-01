Фінансові новини
- |
- 01.07.25
- |
- 12:09
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Axios: США ведуть переговори щодо безпекової угоди між Ізраїлем та Сирією
10:49 01.07.2025 |
Адміністрація президента США Дональда Трампа веде переговори щодо можливої безпекової угоди між Ізраїлем та Сирією.
Про це повідомили Axios американські та ізраїльські посадовці, пише "Європейська правда".
За даними порталу, переговори наразі перебувають на "попередньому" етапі.
У публікації йдеться, що хоча нормалізація відносин між двома запеклими ворогами наразі не стоїть на порядку денному, переговори можуть закласти основу для майбутньої дипломатії - починаючи з зусиль щодо зменшення напруженості та оновлення заходів безпеки вздовж нестабільного кордону між Ізраїлем і Сирією.
Будь-який прорив став би значним дипломатичним досягненням для адміністрації Трампа, враховуючи десятиліття ворожнечі між Ізраїлем і Сирією за правління родини Асада, зазначає портал.
США виступають за поступовий процес, який дозволить повільно зміцнити довіру та поліпшити відносини між Ізраїлем і Сирією.
Натомість Ізраїль наполягає на гарантіях, що будь-які переговори в кінцевому підсумку приведуть до повноцінної мирної угоди і нормалізації відносин, повідомив Axios ізраїльський високопосадовець.
Інший ізраїльський посадовець попередив, що угода "не буде досягнена найближчим часом", і заявив, що для досягнення значного прогресу знадобиться час.
В Ізраїлі сподівались, що США збережуть деякі санкції як важіль тиску на Сирію з метою підштовхнути її до повної нормалізації відносин з Ізраїлем.
Але представник адміністрації США заявив журналістам у понеділок, що адміністрація не бачить сенсу в такому підході.
"Для Сирії вигідно схилитися на бік Ізраїлю. Президент аль-Шараа заявив, що хоче почати переговори з Ізраїлем. Щоб залучити сирійців, потрібно укласти з Ізраїлем вигідну для них угоду", - сказав посадовець.
Як відомо, Трамп скасував санкції, що були запроваджені проти Сирії ще у 2004 році.
Під час першого закордонного турне у травні президент США заявив, що скасує санкції проти Сирії.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|МВФ затвердив 8-й перегляд програми EFF для України та виділяє транш $0,5 млрд
|ЄС і Україна домовилися про нові умови імпорту агропродуктів
|Бюджетна декларація побудована на девальвації до 44,8 грн/$1 на кінець 2026р та 45,8 грн/$1 на кінець 2028р
|Вадефуль: Співпраця з Україною у оборонній галузі - козир
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Як уникнути помилок у сумісності комплектуючих завдяки конфігуратору
У РУБРИЦІ
|У Швеції планують обмежити обіг самозарядної зброї
|ЗМІ: Єврокомісія відкрита до обмежень доступу дітей до соцмереж
|США викрили масштабну схему працевлаштування північнокорейських ІТ-фахівців у техкомпаніях
|В Італії демографічна криза: уряд затвердив план стабілізації економіки
|Axios: США ведуть переговори щодо безпекової угоди між Ізраїлем та Сирією
|ОПЕК+ з липня має можливість наростити видобуток нафти на 386 тис. б/д
|Трамп запустив продаж парфумів на честь перемог на виборах: Символізують перемогу, силу та успіх
Бізнес
|Трамп: Для TikTok знайшовся покупець, але знадобиться схвалення Китаю
|Енергетична система США перевантажена через розвиток ШІ – Reuters
|Дешевше за Tesla Model Y: Xiaomi YU7 надійшов у продаж у Китаї
|Samsung розробляє штучний інтелект для поліпшення мобільного зв'язку
|Ілон Маск звільнив одного з провідних керівників Tesla на тлі тривалого падіння продажів
|Li-Fi замість Wi-Fi — зв'язок до 224 Гбіт/с у спектрі видимого світла
|Microsoft продовжує безплатну підтримку Wіndows 10 ще на рік — але є умови