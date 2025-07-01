Axios: США ведуть переговори щодо безпекової угоди між Ізраїлем та Сирією

Адміністрація президента США Дональда Трампа веде переговори щодо можливої безпекової угоди між Ізраїлем та Сирією.

Про це повідомили Axios американські та ізраїльські посадовці, пише "Європейська правда".

За даними порталу, переговори наразі перебувають на "попередньому" етапі.

У публікації йдеться, що хоча нормалізація відносин між двома запеклими ворогами наразі не стоїть на порядку денному, переговори можуть закласти основу для майбутньої дипломатії - починаючи з зусиль щодо зменшення напруженості та оновлення заходів безпеки вздовж нестабільного кордону між Ізраїлем і Сирією.

Будь-який прорив став би значним дипломатичним досягненням для адміністрації Трампа, враховуючи десятиліття ворожнечі між Ізраїлем і Сирією за правління родини Асада, зазначає портал.

США виступають за поступовий процес, який дозволить повільно зміцнити довіру та поліпшити відносини між Ізраїлем і Сирією.

Натомість Ізраїль наполягає на гарантіях, що будь-які переговори в кінцевому підсумку приведуть до повноцінної мирної угоди і нормалізації відносин, повідомив Axios ізраїльський високопосадовець.

Інший ізраїльський посадовець попередив, що угода "не буде досягнена найближчим часом", і заявив, що для досягнення значного прогресу знадобиться час.

В Ізраїлі сподівались, що США збережуть деякі санкції як важіль тиску на Сирію з метою підштовхнути її до повної нормалізації відносин з Ізраїлем.

Але представник адміністрації США заявив журналістам у понеділок, що адміністрація не бачить сенсу в такому підході.

"Для Сирії вигідно схилитися на бік Ізраїлю. Президент аль-Шараа заявив, що хоче почати переговори з Ізраїлем. Щоб залучити сирійців, потрібно укласти з Ізраїлем вигідну для них угоду", - сказав посадовець.

Як відомо, Трамп скасував санкції, що були запроваджені проти Сирії ще у 2004 році.

Під час першого закордонного турне у травні президент США заявив, що скасує санкції проти Сирії.