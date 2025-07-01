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АНАЛІТИКА

Держдеп схвалив продаж Ізраїлю систем наведення для авіабомб та іншого озброєння

 

Державний департамент США схвалив рішення про можливий продаж Ізраїлю озброєнь на суму близько $510 мільйонів, які включають системи наведення авіаційних боєприпасів, а також інші озброєння й допоміжне обладнання.

Про це йдеться в офіційному повідомленні Агентства співробітництва у сфері безпеки й оборони при Держдепі, передає Укрінформ.

«Уряд Ізраїлю запросив придбання 3845 комплектів наведення боєприпасів прямої дії (JDAM) KMU-558B/B для бомб BLU-109, а також 3280 комплектів наведення KMU-572 F/B JDAM для бомб MK 82»,- зазначається в повідомленні.

Крім того, список озброєнь, ухвалений для продажу, включає інженерні, логістичні та технічні послуги уряду США й підрядників, а також інші елементи логістики та програмної підтримки.

«Сполучені Штати віддані безпеці Ізраїлю, тому життєво важливо для національних інтересів США допомагати Ізраїлю розвивати та підтримувати сильну й готову до самооборони систему. Цей ухвалений продаж відповідає таким цілям»,- зауважили у відомстві.
Ключові теги: Ізраїль, США
 

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