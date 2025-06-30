Німеччина хоче мати систему цивільної оборони як в Ізраїлю

Міністр внутрішніх справ Німеччини Александер Добріндт (Alexander Dobrindt) під час візиту в Ізраїль 29 червня оголосив програму розширення співпраці під назвою "Кіберкупол".

"Ізраїль випереджає нас, особливо у сферах кіберзахисту та цивільної оборони. Ми також повинні бути краще підготовленими до нових загроз", - цитує Добріндта німецьке інформаційне агентство dpa.

За словами міністра, Німеччина хоче перейняти досвід Ізраїлю у військовій та цивільній обороні, для чого "потрібен Кіберкупол" проти шпигунства, саботажу та для захисту інфраструктури, скажімо, енергетичної.

Назва нової програми "Кіберкупол" (Cyber Dome) - відсилання до системи протиповітряної оборони Ізраїлю "Залізний купол" (Iron Dome), яка вважається однією з найефективніших у світі.

Добріндт за ізраїльську систему захисних кімнат

В інтерв'ю телеканалу Welt TV

Добріндт назвав нову систему "комбінацією військового та цивільного захисту".

За словами міністра, передбачається співпраця в "кіберзахисті як важливій частині відбиття гібридних атак", спільна розробка оборони від безпілотників, розвиток оборонної інфраструктури, наприклад, системи укриттів та оповіщення.

Добріндт зазначив, що на нинішньому етапі потрібні не нові бетонні бункери, а "захисні кімнати в громадських установах", швидкий доступ до яких має бути забезпечений для всіх громадян завдяки цифровим технологіям, приміром мобільним додаткам, які розвинені в Ізраїлі.

BND співпрацюватиме з "Моссадом"

У коментарі виданню Bild

Добріндт додав, що співпраця з Ізраїлем буде розширена й на рівні спецслужб. Наприклад, німецька Федеральна розвідувальна служба (BND, зовнішня розвідка) працюватиме з ізраїльською службою розвідки "Моссад".

Також буде створений спільний Німецько-ізраїльський центр кібердосліджень.