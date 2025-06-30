Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Німеччина хоче мати систему цивільної оборони як в Ізраїлю

 

Міністр внутрішніх справ Німеччини Александер Добріндт (Alexander Dobrindt) під час візиту в Ізраїль 29 червня оголосив програму розширення співпраці під назвою "Кіберкупол".

"Ізраїль випереджає нас, особливо у сферах кіберзахисту та цивільної оборони. Ми також повинні бути краще підготовленими до нових загроз", - цитує Добріндта німецьке інформаційне агентство dpa.

За словами міністра, Німеччина хоче перейняти досвід Ізраїлю у військовій та цивільній обороні, для чого "потрібен Кіберкупол" проти шпигунства, саботажу та для захисту інфраструктури, скажімо, енергетичної.

Назва нової програми "Кіберкупол" (Cyber Dome) - відсилання до системи протиповітряної оборони Ізраїлю "Залізний купол" (Iron Dome), яка вважається однією з найефективніших у світі.

Добріндт за ізраїльську систему захисних кімнат

В інтерв'ю телеканалу Welt TV

Добріндт назвав нову систему "комбінацією військового та цивільного захисту".

За словами міністра, передбачається співпраця в "кіберзахисті як важливій частині відбиття гібридних атак", спільна розробка оборони від безпілотників, розвиток оборонної інфраструктури, наприклад, системи укриттів та оповіщення.

Добріндт зазначив, що на нинішньому етапі потрібні не нові бетонні бункери, а "захисні кімнати в громадських установах", швидкий доступ до яких має бути забезпечений для всіх громадян завдяки цифровим технологіям, приміром мобільним додаткам, які розвинені в Ізраїлі.
BND співпрацюватиме з "Моссадом"

У коментарі виданню Bild

Добріндт додав, що співпраця з Ізраїлем буде розширена й на рівні спецслужб. Наприклад, німецька Федеральна розвідувальна служба (BND, зовнішня розвідка) працюватиме з ізраїльською службою розвідки "Моссад".

Також буде створений спільний Німецько-ізраїльський центр кібердосліджень.
За матеріалами: Deutsche Welle
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,7788
  0,1379
 0,33
EUR
 1
 48,9856
  0,2033
 0,42

Курс обміну валют на сьогодні, 10:37
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3135  0,09 0,21 41,8988  0,09 0,22
EUR 48,4854  0,20 0,41 49,2835  0,23 0,47

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,7850  0,17 0,42 41,8100  0,16 0,40
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес