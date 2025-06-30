Фінансові новини
- |
- 30.06.25
- |
- 17:25
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Німеччина хоче мати систему цивільної оборони як в Ізраїлю
16:15 30.06.2025 |
Міністр внутрішніх справ Німеччини Александер Добріндт (Alexander Dobrindt) під час візиту в Ізраїль 29 червня оголосив програму розширення співпраці під назвою "Кіберкупол".
"Ізраїль випереджає нас, особливо у сферах кіберзахисту та цивільної оборони. Ми також повинні бути краще підготовленими до нових загроз", - цитує Добріндта німецьке інформаційне агентство dpa.
За словами міністра, Німеччина хоче перейняти досвід Ізраїлю у військовій та цивільній обороні, для чого "потрібен Кіберкупол" проти шпигунства, саботажу та для захисту інфраструктури, скажімо, енергетичної.
Назва нової програми "Кіберкупол" (Cyber Dome) - відсилання до системи протиповітряної оборони Ізраїлю "Залізний купол" (Iron Dome), яка вважається однією з найефективніших у світі.
Добріндт за ізраїльську систему захисних кімнат
В інтерв'ю телеканалу Welt TV
Добріндт назвав нову систему "комбінацією військового та цивільного захисту".
За словами міністра, передбачається співпраця в "кіберзахисті як важливій частині відбиття гібридних атак", спільна розробка оборони від безпілотників, розвиток оборонної інфраструктури, наприклад, системи укриттів та оповіщення.
Добріндт зазначив, що на нинішньому етапі потрібні не нові бетонні бункери, а "захисні кімнати в громадських установах", швидкий доступ до яких має бути забезпечений для всіх громадян завдяки цифровим технологіям, приміром мобільним додаткам, які розвинені в Ізраїлі.
BND співпрацюватиме з "Моссадом"
У коментарі виданню Bild
Добріндт додав, що співпраця з Ізраїлем буде розширена й на рівні спецслужб. Наприклад, німецька Федеральна розвідувальна служба (BND, зовнішня розвідка) працюватиме з ізраїльською службою розвідки "Моссад".
Також буде створений спільний Німецько-ізраїльський центр кібердосліджень.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Україна пройшла скринінг законодавства у сферах транспорту і TEN-T в межах переговорів про вступ до ЄС
|Зеленський схвалив вихід України з конвенції про заборону протипіхотних мін
|Сенатор Грем анонсував ухвалення своїх санкцій проти РФ у липні
|Зеленський призначив Олександра Водяннікова новим суддею КСУ
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Як уникнути помилок у сумісності комплектуючих завдяки конфігуратору
У РУБРИЦІ
|Україна отримала від Канади близько 1,7 млрд дол в межах ініціативи ERA - Шмигаль
|Китай продемонстрував свою зброю, яка спричиняє блекаут
|Німеччина хоче мати систему цивільної оборони як в Ізраїлю
|Баку каже про затримання агентів ФСБ РФ, які працювали в Sputnik Азербайджан
|У Росії третина таксопарків опинилася під загрозою закриття: зависока ставка ЦБ
|У Баку поліцейські прийшли з обшуком в офіс «Sputnik Азербайджан» – ЗМІ
Бізнес
|Li-Fi замість Wi-Fi — зв'язок до 224 Гбіт/с у спектрі видимого світла
|Microsoft продовжує безплатну підтримку Wіndows 10 ще на рік — але є умови
|Reuters: Роботаксі Tesla виїжджають на зустрічну смугу і висаджують людей посеред дороги
|Trump Mobile видалила з сайту свого золотого смартфона напис «Зроблено в Америці»
|Lenovo Chromebook Plus 14: перший ноутбук Google з підтримкою локального ШІ та потужним NPU
|Алло починає продаж електромобілів Xiaomi SU7 в Україні
|Анонсовано GeForce RTX 5050 - найбюджетнішу відеокарту поточного покоління від NVIDIA