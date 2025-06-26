Фінансові новини
- |
- 26.06.25
- |
- 06:15
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Ізраїль «відкинув на роки назад» ядерну програму Ірану: ЦАХАЛ про підсумки операції
23:53 25.06.2025 |
Ізраїлю виконав цілі операції проти Ірану, яка тривала 12 днів. Іранській ядерній програмі завдано значної шкоди.
Про це заявив начальник Генштабу Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) Еяль Замір, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel.
"Після дванадцяти днів безпрецедентних бойових дій Армія оборони Ізраїлю продемонструвала максимальну ефективність і повністю досягла цілей і завдань операції", - зазначив він.
Замір додав, що Управління розвідки Армії оборони Ізраїлю підтверджує, що шкода, завдана ядерній програмі, не є локальною, а має системний характер.
"Накопичені результати дають нам змогу зробити висновок, що іранська ядерна програма зазнала серйозної, широкої і глибокої шкоди і була відкинута на роки назад", - уточнив він.
За словами начальника Генштабу ЦАХАЛ, Ізраїль не дасть змоги Ірану виробляти зброю масового ураження.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Трамп про постачання Patriot Україні: Подивимося, нам вони теж потрібні
|«Він був дуже милим»: Трамп розповів, про що сьогодні говорив із Зеленським
|Зеленський і Трамп обговорили кроки для припинення вогню
|Держави НАТО взяли зобов'язання допомагати ЗСУ за рахунок оборонних витрат
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Україна і Рада Європи підписали угоду про спецтрибунал щодо злочину агресії РФ
|Ізраїль «відкинув на роки назад» ядерну програму Ірану: ЦАХАЛ про підсумки операції
|Рубіо здивував НАТО, змінивши риторику щодо Росії, - Politico
|Трамп про постачання Patriot Україні: Подивимося, нам вони теж потрібні
|«Він був дуже милим»: Трамп розповів, про що сьогодні говорив із Зеленським
|Трамп здивований, що Путін досі не погодився вирішити війну в Україні
Бізнес
|«Ілон Маск не користується комп’ютером»,— кажуть його адвокати
|Палата представників США заборонила своїм працівникам користуватися WhatsApp
|Microsoft покращила точність квантових обчислень у 1000 разів
|DeepSeek співпрацює з китайськими військовими та обходить експортні обмеження США — Reuters
|Samsung представила Exynos 2500 — свій перший 3-нм чип з 10 ядрами, графікою RDNA 3 та підтримкою 320 МП
|Нові зубні імпланти ростуть і відчуваються як справжні зуби
|Відбулася найбільша DDoS-атака в історії — 37,4 ТБ даних за 45 секунд