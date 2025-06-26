Ізраїль «відкинув на роки назад» ядерну програму Ірану: ЦАХАЛ про підсумки операції

"Я думаю, це дуже чудовий час, щоб припинити війну. І якщо я зможу, я поговорюю з Путіним, чи ми можемо припинити війну. Вони (українці, - ред.) сміливі люди, Зеленський відвойовує свою державу. Це дуже складна битва, яку він веде, але він дуже успішний в ній", - сказав Трамп.