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АНАЛІТИКА

Ізраїль «відкинув на роки назад» ядерну програму Ірану: ЦАХАЛ про підсумки операції

 

Ізраїлю виконав цілі операції проти Ірану, яка тривала 12 днів. Іранській ядерній програмі завдано значної шкоди.

Про це заявив начальник Генштабу Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) Еяль Замір, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel.

"Після дванадцяти днів безпрецедентних бойових дій Армія оборони Ізраїлю продемонструвала максимальну ефективність і повністю досягла цілей і завдань операції", - зазначив він.

Замір додав, що Управління розвідки Армії оборони Ізраїлю підтверджує, що шкода, завдана ядерній програмі, не є локальною, а має системний характер.

"Накопичені результати дають нам змогу зробити висновок, що іранська ядерна програма зазнала серйозної, широкої і глибокої шкоди і була відкинута на роки назад", - уточнив він.

За словами начальника Генштабу ЦАХАЛ, Ізраїль не дасть змоги Ірану виробляти зброю масового ураження.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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