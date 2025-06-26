Трамп вважає конфлікт між Ізраїлем та Іраном вичерпаним

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп вважає, що війна між Ізраїлем та Іраном закінчилася. Відповідну заяву Трамп зробив у середу, 25 червня, під час пресконференції на саміті НАТО в Гаазі.

"Це була дванадцятиденна війна, і ми вважаємо, що вона закінчена, - сказав Трамп, якого цитує інформагенція Reuters. - Я не думаю, що вони знову підуть один на одного".

Говорячи про обидві сторони конфлікту, Трамп зазначив: "Я мав справу з обома, і вони обоє втомилися, обоє виснажені". "Вони билися дуже, дуже наполегливо і дуже-дуже люто, і вони обидва були задоволені тим, що повернулися додому і забралися геть", - сказав Трамп, цитує AFP.

Трамп порівняв атаки на ядерні об'єкти Ірану зі скиданням атомних бомб на Хіросіму й Нагасакі

Крім того, Трамп порівняв атаки американських військових на ядерні об'єкти Ірану зі скиданням атомних бомб на японські міста Хіросіма і Нагасакі під час Другої світової війни. За словами Трампа, обидва випадки залучення американських військових призвели до закінчення війни.

"Я не хочу наводити приклад Хіросіми, не хочу наводити приклад Нагасакі, але по суті це одне і теж - це поклало край війні", - пояснив він. А якби США не завдали ударів по іранських об'єктах, то війна Ізраїлю та Ірану тривала б досі, переконаний Трамп.

Водночас Трамп знову висловив упевненість, що саме американські авіаудари призвели до "повного знищення" ядерного потенціалу Ірану і відкинули його ядерну програму "на десятиліття". "Вони не будуть створювати бомби ще довгий час", - зазначив він, чим фактично знову спростував повідомлення про доповіді американських розвідслужб щодо можливого неповного руйнування цих об'єктів.

Утім, Трамп не виключив імовірності повторних ударів по Ірану, якщо той задумає відновити роботу над своєю ядерною програмою. Трамп також анонсував, що вже наступного тижня іранські й американські посадовці поновлять перемовини щодо іранської ядерної програми, які перервав конфлікт між Ізраїлем та Іраном, повідомляє AP.