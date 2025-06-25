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Протестувальники у Венеції змусили мільярдера Безоса змінити місце весілля
12:29 25.06.2025 |
Протестувальники у Венеції оголосили про "величезну перемогу" після того, як американський мільярдер Джефф Безос та гості його весілля були змушені "втекти" з центру міста і перенести головне святкування в інше місце.
Про це йдуться у публікації BBC, повідомляє "Європейська правда".
Місце проведення триденного свята з нагоди весілля одного з найбагатших людей світу та телеведучої Лорен Санчес офіційно не повідомлялося. Але розкішні урочистості мали завершитися в суботу в розкішній будівлі Scuola Grande della Misericordia.
Місцевий представник влади Венеції підтвердив BBC, що гості зберуться в Арсеналі, далі від центру міста.
Весілля розпочнеться наприкінці цього тижня, і на ньому будуть присутні багато зірок, серед яких, за чутками, Кім Кардашян, Мік Джаггер і Леонардо ДіКапріо, а також кілька членів родини Трампа.
Очікується, що приватні літаки заблокують аеропорт Венеції, а приватні яхти заповнять гавань. П'ять готелів заброньовано повністю, а також є повідомлення про найм колишніх морських піхотинців США для забезпечення безпеки.
Ця мегаподія викликала протести з боку різних груп - від місцевих жителів, які борються з надмірним туризмом у Венеції, до активістів, які виступають проти зміни клімату, та тих, хто виступає проти підтримки Безосом Трампа.
Активісти тріумфують, навіть попри те, що міська влада називає їхні протести "смішними". "Ми дуже пишаємося цим! Ми ніхто, у нас немає грошей, нічого!" - сказав BBC Томмазо Каччарі з групи, яка називає себе "No Space for Bezos" (Немає місця для Безоса).
"Ми просто громадяни, які почали організовуватися, і нам вдалося вигнати з міста одного з найвпливовіших людей у світі", - додав він.
Окрім плакатів "No Space for Bezos", які останніми днями розклеїли по всьому місту, на мостах над каналами вивісили протестні банери.
У понеділок активісти групи, яка називає себе "Everyone Hates Elon" ("Всі ненавидять Ілона"), розгорнули на площі Сан-Марко гігантське зображення Безоса, протестуючи проти супербагатіїв під гаслом: "Якщо ти можеш орендувати Венецію для свого весілля, то можеш платити більше податків".
"Наш протест не стосується самого весілля, а того, що воно символізує", - сказала BBC активістка Greenpeace Сімона Аббате, яка була присутня на місці події.
"Це не просто святкування одруження двох людей, це демонстрація способу життя, який є просто неприйнятним. Найбагатші живуть у надлишку, а інші терплять наслідки кліматичної кризи, яку вони не створювали", - додала вона.
Активісти зазнали жорсткої критики з боку міської влади, яка стверджує, що такі гості є важливим джерелом доходу.
Нагадаємо, торік у Венеції набули чинності нові правила, що забороняють використання гучномовців та обмежують розмір туристичних груп до 25 осіб.
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