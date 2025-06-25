Ізраїль після операції проти Ірану зосередиться на боротьбі з «Хамасом» – ЦАХАЛ

Начальник Генштабу Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) Еяль Замір заявив, що після припинення бойової операції проти Ірану Ізраїль зосередить зусилля на продовженні війни з палестинським угрупованням «Хамас» (воно визнане терористичним у США та Євросоюзі).

Замір наголосив, що операцію проти Ірану не завершено. «Ми завершили важливий етап, але кампанію проти Ірану не закінчено. Ми відкинули його ядерну програму на роки, те ж стосується і ракетної», - зазначив глава Генштабу. За його словами, у пріоритетах армії залишаються повернення заручників із Сектора Гази та ліквідація «Хамасу».

Радник прем'єр-міністра Ізраїлю Дмитро Гендельман повідомив, що з 13 червня - з початку операції «Народ як лев» проти Ірану - загинули 28 ізраїльтян, близько півтори тисячі зазнали поранень. За даними Гендельмана, до податкового управління Ізраїлю надійшли майже 40 тисяч заяв про відшкодування збитків, із них понад 30 тисяч по'язані з пошкодженням будівель. Житло втратили 15,5 тисячі людей.

Іран випустив по Ізраїлю 550 ракет і більш як тисячу безпілотників, зазначив Гендельман.

Влада Ірану заявила, що в результаті ізраїльських ударів з початку операції загинули понад 600 людей, ще близько п'яти тисяч мають поранення.

Президент Ірану Масуд Пезешкіан заявив, що країна дотримуватиметься перемир'я, якщо Ізраїль не порушить його.

В Ірані відбулися мітинги під гаслами «перемоги над Ізраїлем». Іранська влада вважає, що Ізраїль змушений був відступити під тиском.

24 червня президент США Дональд Трамп повідомив, що Іран та Ізраїль домовилися про перемир'я, але режим припинення вогню порушувався обома сторонами.