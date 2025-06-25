Фінансові новини
- |
- 25.06.25
- |
- 10:55
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Ізраїль після операції проти Ірану зосередиться на боротьбі з «Хамасом» – ЦАХАЛ
09:28 25.06.2025 |
Начальник Генштабу Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) Еяль Замір заявив, що після припинення бойової операції проти Ірану Ізраїль зосередить зусилля на продовженні війни з палестинським угрупованням «Хамас» (воно визнане терористичним у США та Євросоюзі).
Замір наголосив, що операцію проти Ірану не завершено. «Ми завершили важливий етап, але кампанію проти Ірану не закінчено. Ми відкинули його ядерну програму на роки, те ж стосується і ракетної», - зазначив глава Генштабу. За його словами, у пріоритетах армії залишаються повернення заручників із Сектора Гази та ліквідація «Хамасу».
Радник прем'єр-міністра Ізраїлю Дмитро Гендельман повідомив, що з 13 червня - з початку операції «Народ як лев» проти Ірану - загинули 28 ізраїльтян, близько півтори тисячі зазнали поранень. За даними Гендельмана, до податкового управління Ізраїлю надійшли майже 40 тисяч заяв про відшкодування збитків, із них понад 30 тисяч по'язані з пошкодженням будівель. Житло втратили 15,5 тисячі людей.
Іран випустив по Ізраїлю 550 ракет і більш як тисячу безпілотників, зазначив Гендельман.
Влада Ірану заявила, що в результаті ізраїльських ударів з початку операції загинули понад 600 людей, ще близько п'яти тисяч мають поранення.
Президент Ірану Масуд Пезешкіан заявив, що країна дотримуватиметься перемир'я, якщо Ізраїль не порушить його.
В Ірані відбулися мітинги під гаслами «перемоги над Ізраїлем». Іранська влада вважає, що Ізраїль змушений був відступити під тиском.
24 червня президент США Дональд Трамп повідомив, що Іран та Ізраїль домовилися про перемир'я, але режим припинення вогню порушувався обома сторонами.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Опублікували статут спецтрибуналу щодо злочину росії проти України
|Зеленський обговорив з Макроном поставки Mirage і дронів-перехоплювачів
|Умєров і Поульсен підписали лист про виробництво української зброї в Данії
|Нідерланди підписали контракти на виробництво 600 тисяч дронів для України
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Рубіо на Раді НАТО-Україна: є лише дипломатичне рішення війни в Україні
|Мером Нью-Йорка вперше може стати мусульманин - результати праймеріз Демпартії стали несподіванкою
|Опублікували статут спецтрибуналу щодо злочину росії проти України
|Британія вперше передасть Україні зброю, профінансовану з заморожених росактивів
|Уряд Британії готується до нападу на країну, - The Guardian
|The Telegraph: ЄC будує нову «залізну завісу» на кордонах з Білоруссю та РФ за допомогою мільйонів протипіхотних мін
|Ізраїль після операції проти Ірану зосередиться на боротьбі з «Хамасом» – ЦАХАЛ
Бізнес
|Південна Корея занепокоєна обмеженнями США щодо виробників чипів у Китаї
|Tesla запустила тестування роботаксі в Техасі
|Світові автовиробники зазнають більших втрат, ніж очікували раніше – The Japan Times
|Компанія xAI Ілона Маска витрачає $1 млрд щомісяця та залучає мільярдні кредити через невеликі доходи
|Україна посіла третє місце на конкурсі НАТО, присвяченому протидії оптоволоконним FPV-дронам
|У додаток Gemini тепер можна завантажувати відео
|Китайський поїзд на магнітній підвісці встановив новий рекорд швидкості