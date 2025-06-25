Трамп розлютився на медіа за публікацію розвідданих, що спростовують знищення ядерної програми Ірану

Президент США Дональд Трамп відреагував на повідомлення медіа з витоком інформації розвідки щодо наслідків удару США по Ірану.

Про це Трамп написав у соцмережі Truth Social, повідомляє "Європейська правда".

У дописі Трамп різко розкритикував американські ЗМІ, зокрема CNN та The New York Times, за їхні повідомлення про те, що військові удари США по трьох іранських ядерних об'єктах не знищили основних компонентів його ядерної програми.

"Фейкові новини СNN разом із провальною New York Times об'єдналися, щоб принизити одну з найуспішніших військових операцій в історії. Ядерні об'єкти в Ірані повністю знищено! I Times, і CNN зазнають шквалу критики від громадськості!" - написав Трамп, висловивши свій гнів заглавними літерами.

Спеціальний посланник Трампа на Близькому Сході Стів Віткофф назвав оприлюднення розвідінформації про удар США по Ірану "зрадницьким".

Оцінка Розвідувального управління Міністерства оборони США, про яку повідомили медіа, суперечить заявам адміністрації Трампа про те, що удари "повністю і остаточно знищили" іранські об'єкти збагачення урану.

Двоє співрозмовників CNN, обізнаних з оцінкою розвідки США, заявили, що запаси збагаченого урану Ірану не були знищені. Один з них сказав, що іранські центрифуги в основному "не пошкоджені".