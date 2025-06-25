Віткофф назвав витік розвідданих про удар США по Ірану «зрадницьким»

Спеціальний посланник Трампа на Близькому Сході Стів Віткофф назвав оприлюднення розвідінформації про удар США по Ірану "зрадницьким".

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє BBC.

Напередодні американські медіа, зокрема CNN, з посиланням на джерела у розвідці повідомили, що військові удари США по трьох іранських ядерних об'єктах не знищили основних компонентів його ядерної програми, а, ймовірно відкинули її розвиток на кілька місяців.

"Це обурливо, це зрадницько, і це має бути розслідувано. Хто б не був відповідальним за це, він має бути притягнутий до відповідальності", - заявив він в інтерв'ю Fox News.

Він додав, що прочитав усі звіти про оцінку збитків і що "немає сумнівів", що всі три ядерні об'єкти, по яких завдали удару США, були "знищені".

Оцінка Розвідувального управління Міністерства оборони США, про яку повідомили медіа, суперечить заявам адміністрації Трампа про те, що удари "повністю і остаточно знищили" іранські об'єкти збагачення урану.

Двоє співрозмовників CNN, обізнаних з оцінкою розвідки США, заявили, що запаси збагаченого урану Ірану не були знищені. Один з них сказав, що іранські центрифуги в основному "не пошкоджені".