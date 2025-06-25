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CNN: розвідка США вважає, що удари по Ірану не зруйнували його ядерну програму
23:59 24.06.2025 |
Військові удари США по трьох іранських ядерних об'єктах минулих вихідних не знищили основних компонентів його ядерної програми, а, ймовірно відкинули її розвиток на кілька місяців.
Про це, як дізнався телеканал CNN, свідчить первинна оцінка американської розвідки, пише "Європейська правда".
За даними оцінки, яку підготувало розвідувальне управління Пентагону, удари США не змогли повністю знищити центрифуги та високозбагачений уран на іранських ядерних обʼєктах.
Здебільшого, за даними джерел CNN, удари серйозно пошкодили лише надземні споруди, зокрема енергетичну інфраструктуру об'єктів та будівлі, що використовувалися для перетворення урану на матеріал для виготовлення бомб.
Двоє співрозмовників CNN, обізнаних з оцінкою розвідки США, заявили, що запаси збагаченого урану Ірану не були знищені. Один з них сказав, що іранські центрифуги в основному "не пошкоджені".
"США відкинули (іранську ядерну програму. - Ред.) назад, можливо, на кілька місяців, не більше", - додав один зі співрозмовників телеканалу.
Речниця Білого дому Керолайн Левітт підтвердила, що розвідувальна служба Пентагону справді провела первинну оцінку наслідків ударів по Ірану, але заявила, що вона "абсолютно неправильна".
"Витік цієї нібито оцінки є явною спробою принизити президента Трампа і дискредитувати відважних пілотів-винищувачів, які виконали бездоганну місію з знищення ядерної програми Ірану", - заявила Левітт CNN.
Оцінка Розвідувального управління Міністерства оборони США, про яку дізнався CNN, суперечить заявам адміністрації Дональда Трампа про те, що удари "повністю і остаточно знищили" іранські об'єкти збагачення урану.
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