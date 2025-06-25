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АНАЛІТИКА

Ізраїль пригрозив Ірану через можливість зриву режиму припинення вогню

 

Ізраїль рішуче відреагує на будь-яке порушення припинення вогню з боку Ірану.

Про це заявив постпред країни в ООН Дані Данон на засіданні Ради безпеки, передає РБК-Україна з посиланням на CNN.

Він слідом за іншими офіційними особами Ізраїлю подякував президенту США Дональду Трампу за його роль у досягненні припинення вогню.

"Ізраїль завдав серйозного удару Ірану своїми атаками на об'єкти іранського режиму", - сказав Данон.

Також він прокоментував можливість проведення дипломатичних переговорів з Іраном. На думку Данона, проводити їх поки що "занадто рано".

"Я вірю, що це станеться скоро", - зазначив він.

Щодо шкоди ядерним об'єктам Ірану після ударів по них, Данон сказав, що оцінку давати теж ще рано.

"Ми знаємо, що змогли відсунути (ядерну. - Ред.) програму Ірану. Ми змогли усунути загрозу, що насувається", - додав він.

Крім того, посол в ООН також натякнув на те, що Ізраїль відкритий для встановлення нових відносин з арабськими країнами. За його словами, настав час наводити мости і створювати нові партнерства в близькосхідному регіоні.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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