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Створення європейського оборонного альянсу паралельно з НАТО було б помилкою - Мелоні
17:05 24.06.2025 |
Прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні заявила, що вона проти ідеї створення європейського оборонного альянсу, який би працював паралельно із НАТО.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє ANSA з посиланням на слова прем'єрки у верхній палаті парламенту Італії.
«Я хочу, щоб у НАТО була європейська колона, але я думаю, що було б помилкою мати європейську оборону паралельно із НАТО, це було б непотрібним дублюванням», - сказала Мелоні.
Вона наголосила, що Альянс базується на військових можливостях його країн-учасниць.
«Нам потрібно більше співпрацювати на європейському рівні, і я з цим згодна», - зауважила Мелоні.
Очільниця італійського уряду також сказала, що було б неправильно приписувати зростаючу нестабільність на міжнародній арені рішенням президента США Дональда Трампа.
«Я не згодна з тим, що хаос був створений Трампом. Це правда, що існує ситуація зростаючого хаосу, але це почалося не сьогодні», - заявила Мелоні, додавши, що звинувачувати американського президента було б спрощенням.
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