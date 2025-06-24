Створення європейського оборонного альянсу паралельно з НАТО було б помилкою - Мелоні

Прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні заявила, що вона проти ідеї створення європейського оборонного альянсу, який би працював паралельно із НАТО.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє ANSA з посиланням на слова прем'єрки у верхній палаті парламенту Італії.

«Я хочу, щоб у НАТО була європейська колона, але я думаю, що було б помилкою мати європейську оборону паралельно із НАТО, це було б непотрібним дублюванням», - сказала Мелоні.

Вона наголосила, що Альянс базується на військових можливостях його країн-учасниць.

«Нам потрібно більше співпрацювати на європейському рівні, і я з цим згодна», - зауважила Мелоні.

Очільниця італійського уряду також сказала, що було б неправильно приписувати зростаючу нестабільність на міжнародній арені рішенням президента США Дональда Трампа.

«Я не згодна з тим, що хаос був створений Трампом. Це правда, що існує ситуація зростаючого хаосу, але це почалося не сьогодні», - заявила Мелоні, додавши, що звинувачувати американського президента було б спрощенням.