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АНАЛІТИКА

Трамп закликав Ізраїль «не скидати бомби» на Іран

 

Президент США Дональд Трамп закликав Ізраїль "не скидати бомби", попередивши, що новий удар по Ірану стане масштабною ескалацією.

"Ізраїль. Не скидайте ці бомби. Якщо ви це зробите, це буде серйозним порушенням. Поверніть своїх пілотів додому, негайно!", - написав він соцмережі Truth Social

Крім того, як повідомляє Reuters, виступаючи перед журналістами перед від'їздом на саміт НАТО в Гаазі, Трамп заявив, що Ізраїль та Іран порушили перемир'я, яке він оголосив кількома годинами раніше, і він не задоволений діями обох цих країн, особливо Ізраїлем. Трамп також сказав, що ядерного потенціалу Ірану більше немає.

Раніше ізраїльська сторона повідомляла, що Іран запустив ракети в бік країни, ізраїльські військові збираються відповісти на ці удари.

Іранські військові заявили, що не порушували перемир'я.

У ніч на вівторок Трамп повідомив про набуття чинності режиму припинення вогню між Ізраїлем та Іраном.

Пізніше перемир'я підтвердили в Ізраїлі та Ірані.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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