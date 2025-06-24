Нетаньягу підтвердив, що Ізраїль погодився на припинення вогню з Іраном

Ізраїль офіційно заявив, що пристав на американську пропозицію про двостороннє призупинення бойових дій з Іраном, але відповість силою на порушення домовленості.

Про це повідомляє Times of Israel, пише "Європейська правда".

Офіс прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу поширив заяву про те, що прем'єр на спецзасіданні кабінету оголосив про повне досягнення цілей операції проти Ірану "і навіть більше того", знищивши нависаючу загрозу від його ядерної програми і розробки балістичних ракет.

"Ізраїль вдячний президенту Трампу і США за їхню підтримку в обороні та участь у знищенні ядерної загрози Ірану. З огляду на досягнення цілей операції, та у повній координації з президентом Трампом, Ізраїль погодився на пропозицію президента про двостороннє перемир'я", - йдеться у заяві.

Водночас в офісі Нетаньягу додали, що Ізраїль "відповість силою на будь-яке порушення припинення вогню".

Нагадаємо, у ніч проти 22 червня США реалізували операцію проти Ірану під кодовою назвою "Опівнічний молот" за участю понад 125 літаків, зокрема семи стелс-бомбардувальників B2.

Ввечері в понеділок Іран відповів ударами балістичними ракетами по американських авіабазах в Катарі та Іраку, про постраждалих у результаті не повідомлялось.

На початку доби 24 червня президент США Дональд Трамп заявив, що Ізраїль та Іран домовилися про повне і загальне припинення вогню на 12 годин, "після чого війна буде вважатися закінченою".