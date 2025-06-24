Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Трамп: припинення вогню між Іраном та Ізраїлем почало діяти

 

Президент США Дональд Трамп заявив у вівторок, що перемир'я між Ізраїлем та Іраном, про яке він оголосив за кілька годин до цього, почало діяти.

Про це він написав у своїй соцмережі Truth Social, повідомляє "Європейська правда".

"Перемир'я вже почало діяти. Прошу не порушувати його!", - написав американський президент.

За кілька годин до цього повідомлення Трамп оголосив про домовленість між Ізраїлем та Іраном повністю припинити вогонь, щоб покласти край 12-денній війні.

Трамп заявив, що Ізраїль та Іран майже одночасно звернулися до нього з пропозицією про мир між двома країнами.

Американські ЗМІ повідомляли, що Трамп та група його найвищих дипломатичних і безпекових посадовців інтенсивно працювали за лаштунками, намагаючись укласти мирну угоду, щоб покласти край конфлікту між Іраном та Ізраїлем.

Це відбувалось через кілька годин після того, як Іран здійснив ракетний удар по американській базі в Катарі. Трамп подякував Ірану за завчасне попередження про плани атаки, у результаті якої ніхто не постраждав.

Державні ЗМІ Ірану оголосили у вівторок за місцевим часом, що після військової відповіді країни на "агресію США" ворогу було висунуто вимогу про припинення вогню.

Ці події стрімко розвивались після того, як у ніч проти 22 червня США реалізували операцію проти Ірану під кодовою назвою "Опівнічний молот" за участю понад 125 літаків, зокрема семи стелс-бомбардувальників B2.

Під час кількаденного конфлікту Іран та Ізраїль обмінювались ракетними ударами, зберігалась інтрига, чи вступлять США прямо у конфлікт на боці Ізраїлю, щоб завдати шкоди іранській ядерній програмі.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,8702
  0,0367
 0,09
EUR
 1
 48,0209
  0,1797
 0,37

Курс обміну валют на сьогодні, 10:18
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,4952  0,04 0,09 42,0872  0,04 0,10
EUR 48,0493  0,21 0,44 48,8838  0,24 0,48

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,8050  0,05 0,11 41,8200  0,05 0,12
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес