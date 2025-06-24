Трамп: припинення вогню між Іраном та Ізраїлем почало діяти

Президент США Дональд Трамп заявив у вівторок, що перемир'я між Ізраїлем та Іраном, про яке він оголосив за кілька годин до цього, почало діяти.

Про це він написав у своїй соцмережі Truth Social, повідомляє "Європейська правда".

"Перемир'я вже почало діяти. Прошу не порушувати його!", - написав американський президент.

За кілька годин до цього повідомлення Трамп оголосив про домовленість між Ізраїлем та Іраном повністю припинити вогонь, щоб покласти край 12-денній війні.

Трамп заявив, що Ізраїль та Іран майже одночасно звернулися до нього з пропозицією про мир між двома країнами.

Американські ЗМІ повідомляли, що Трамп та група його найвищих дипломатичних і безпекових посадовців інтенсивно працювали за лаштунками, намагаючись укласти мирну угоду, щоб покласти край конфлікту між Іраном та Ізраїлем.

Це відбувалось через кілька годин після того, як Іран здійснив ракетний удар по американській базі в Катарі. Трамп подякував Ірану за завчасне попередження про плани атаки, у результаті якої ніхто не постраждав.

Державні ЗМІ Ірану оголосили у вівторок за місцевим часом, що після військової відповіді країни на "агресію США" ворогу було висунуто вимогу про припинення вогню.

Ці події стрімко розвивались після того, як у ніч проти 22 червня США реалізували операцію проти Ірану під кодовою назвою "Опівнічний молот" за участю понад 125 літаків, зокрема семи стелс-бомбардувальників B2.

Під час кількаденного конфлікту Іран та Ізраїль обмінювались ракетними ударами, зберігалась інтрига, чи вступлять США прямо у конфлікт на боці Ізраїлю, щоб завдати шкоди іранській ядерній програмі.