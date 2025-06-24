Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Катар допоміг укласти угоду про припинення вогню між Ізраїлем та Іраном, - CNN

 

Іран погодився на припинення вогню з Ізраїлем. Свій меседж він передав США через Катар.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters та CNN.

За даними Reuters, США запропонували мирний план, погодили його з Ізраїлем, після чого прем'єр-міністр Катару Мохаммед бін Абдулрахман бін Джассім Аль Тані переговорив з Тегераном і отримав згоду влади Ірану.

CNN уточнює, що президент Дональд Трамп розмовляв з еміром Катару та повідомив, що Ізраїль погодився на припинення вогню.

За словами джерел видання, потім Трамп попросив Катар переконати Іран також погодитися на перемир'я. Віцепрезидент США Джей Ді Венс узгодив деталі з офісом прем'єр-міністра Катару.
За матеріалами: РБК-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,8702
  0,0367
 0,09
EUR
 1
 48,0209
  0,1797
 0,37

Курс обміну валют на сьогодні, 10:18
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,4952  0,04 0,09 42,0872  0,04 0,10
EUR 48,0493  0,21 0,44 48,8838  0,24 0,48

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,8050  0,05 0,11 41,8200  0,05 0,12
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес