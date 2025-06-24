Катар допоміг укласти угоду про припинення вогню між Ізраїлем та Іраном, - CNN

Іран погодився на припинення вогню з Ізраїлем. Свій меседж він передав США через Катар.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters та CNN.

За даними Reuters, США запропонували мирний план, погодили його з Ізраїлем, після чого прем'єр-міністр Катару Мохаммед бін Абдулрахман бін Джассім Аль Тані переговорив з Тегераном і отримав згоду влади Ірану.

CNN уточнює, що президент Дональд Трамп розмовляв з еміром Катару та повідомив, що Ізраїль погодився на припинення вогню.

За словами джерел видання, потім Трамп попросив Катар переконати Іран також погодитися на перемир'я. Віцепрезидент США Джей Ді Венс узгодив деталі з офісом прем'єр-міністра Катару.