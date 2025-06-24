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Ізраїль погодився на перемир'я з Іраном, але висунув умову, - CNN
08:55 24.06.2025 |
Ізраїль погодився на припинення вогню за умови з Іраном. Однак для цього є одна умова.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
"Ізраїль погодився на угоду про припинення вогню за умови, що Іран припинить свої атаки на їхню країну", - сказав високопоставлений представник Білого дому.
Водночас він додав, що Іран ці умови прийняв.
Як пише CNN, під час переговорів президент США Дональд Трамп безпосередньо спілкувався з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху.
Своєю чергою, віцепрезидент Джей Ді Венс, держсекретар Марко Рубіо і спецпредставник Трампа Стів Віткофф вели переговори щодо умов з іранцями - прямими і непрями каналами.
Зазначимо, що кілька годин тому Трамп заявив, що між Ізраїлем та Іраном сьогодні буде припинення вогню. Білий дім стверджує, що угода стала можливою тільки завдяки ударам США по трьох ядерних об'єктах Ірану.
Чиновник розповів CNN, що Трамп також поговорив з еміром Катару Тамімом бін Хамадом бін Халіфою Аль Тані, під час якої подякував йому за допомогу в посередництві щодо угоди про припинення вогню.
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