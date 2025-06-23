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АНАЛІТИКА

Ірландія закрила останню вугільну електростанцію

 

Ірландія офіційно припинила виробництво електроенергії з вугілля, ставши останньою європейською країною, яка зробила такий крок.

Про це пише Bloomberg, передає "Європейська правда".

Державна енергокомпанія ESB повідомила, що останню вугільну електростанцію в країні, розташовану в графстві Клер, офіційно закрили після понад 40 років роботи.

"Це - кінець вугілля в Ірландії й початок чистішого енергетичного майбутнього", - заявив генеральний директор ESB Педді Гейс.

Цей перехід став можливим завдяки розвитку вітрової енергетики в Ірландії, яка нині забезпечує понад третину електроенергії в країні.

Водночас Ірландська вугільна ТЕС Moneypoint залишиться в резерві, використовуючи в аварійних ситуаціях мазут за вказівкою оператора енергомережі EirGrid, до 2029 року. На місці колишньої вугільної ТЕС планують створити більше об'єктів для забезпечення переходу в енергетиці - перший в країні синхронний компенсатор запрацював тут у 2022 році.

Як пише агентство, також цього року в Італії закриють дві великі вугільні ТЕС, а в Іспанії решту вугільних потужностей виведуть із експлуатації або переобладнають для роботи на газі, зазначають у некомерційній організації Beyond Fossil Fuels.

Зазначимо, у вересні 2024 року Британія, після понад 140 років, припинила виробляти електроенергію з вугілля.

Вугільна електроенергія становила 80% від усієї електроенергії Великої Британії на початку 1980-х років і 40% - у 2012 році. У 2023 році частка вугілля в енергобалансі становила 1,3%.

Поступова відмова Великої Британії від вугілля у значно більш ранній термін порівняно з Німеччиною можлива, тому що країна продовжує покладатися на атомну енергію.
Ключові теги: Ірландія
 

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