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Путін та Сі у телефонній розмові засудили Ізраїль за його удари по Ірану і домовилися про зустріч
14:36 19.06.2025 |
Президент Росії Володимир Путін та лідер Китаю Сі Цзіньпін у четвер провели телефонну розмову, під час якої обидва лідери засудили Ізраїль за його удари по Ірану, повідомив Кремль.
Сторони «рішуче засуджують дії Ізраїлю, які порушують Статут ООН та інші норми міжнародного права», - заявив журналістам помічник Кремля Юрій Ушаков.
«І Москва, і Пекін принципово переконані, що немає військового вирішення поточної ситуації та питань, пов'язаних з ядерною програмою Ірану. Це рішення має бути досягнуто виключно політичними та дипломатичними засобами», - додав Ушаков.
За його словами, співрозмовники також обговорювали двосторонні відносини країн, є домовленість, що Путін і Сі зустрінуться в Китаї 31 серпня-3 вересня.
Путін останніми днями спілкувався з президентом США Дональдом Трампом, прем'єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу та президентом Ірану Масудом Пезешкіаномі заявляв, що Росія готова виступити посередником між сторонами.
Днями президент Франції Емманюель Макрон відкинув ідею президента США Дональда Трампа щодо посередництва Росії у врегулюванні кризи між Ізраїлем та Іраном.
«Я не вірю, що Росія, яка зараз бере участь у конфлікті високої інтенсивності і вже кілька років вирішила не поважати Статут ООН, може бути посередником», - сказав Макрон під час свого візиту до Гренландії.
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