ЗМІ: генеральний прокурор Британії оцінює законність дій Ізраїлю в Ірані

Генеральний прокурор Великої Британії Річард Гермер порушив перед британським урядом питання щодо законності дій Ізраїлю в Ірані.

Про це повідомляє Sky News із посиланням на співбесідника, обізнаного з дискусіями в британському уряді, пише "Європейська правда".

Як зазначається, адвокатський висновок Гермера, який наразі не оприлюднений, ускладнить потенційну участь Британії в конфлікті між Ізраїлем та Іраном.

Якщо дії Ізраїлю будуть визнані незаконними - Лондон буде юридично обмежений у можливості допомогти Ізраїлю або підтримати військову кампанію США проти Ірану.

За словами співрозмовника, ці юридичні застереження обмежують залучення Великої Британії, "якщо тільки наш персонал не буде атаковано".

Як нагадав телеканал, у квітні 2024 року британські військові вже допомагали Ізраїлю: винищувачі RAF збили іранські дрони, а в жовтні брали участь у перехопленні балістичних ракет. Проте Британія не бере участі в нинішньому раунді конфлікту, який почався після того, як Ізраїль завдав ударів по ядерних об'єктах та військових цілях Ірану.

За даними WSJ, американський президент Дональд Трамп приватно сказав своїм помічникам, що схвалив план атаки на Іран, однак вирішив почекати, щоб побачити, чи відмовиться Тегеран від своєї ядерної програми.

Агентство Bloomberg повідомило, що американські посадовці готуються до можливого удару по Ірану найближчими днями.

Публічно Трамп залишив відкритим питання стосовно потенційної участі Сполучених Штатів в ударах Ізраїлю по іранських цілях.