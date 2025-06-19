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АНАЛІТИКА

Ізраїль може відправити спецназ на ядерний об'єкт Ірану, якщо США не вдарять, - Axios

 

Ізраїль може відправити свій спецназ на ядерний об'єкт Ірану в Фордо, якщо США відмовляться завдавати удару по об'єкту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Axios.

Як пише видання, офіційні особи Ізраїлю вважають, що президент США Дональд Трамп ухвалить рішення на користь удару. Водночас вони стверджують, що навіть поодинці можуть завдати серйозної шкоди об'єкту у Фордо.

Йдеться про підземний завод зі збагачення урану, який розташований у горі, з метою захисту від повітряних атак.

Axios зазначає, що прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу і посол у Вашингтоні Єхіель Лейтер у недавніх інтерв'ю натякнули, що ЦАХАЛ має варіанти дій, крім авіаударів.

Один із них, за даними видання - ризикована операція спецназу. Як повідомляється, спецпідрозділи Ізраїлю вже проводили таку операцію у вересні 2024 року, хоч і в менших масштабах. Зокрема, війська знищили підземний завод із виробництва ракет у Сирії, заклавши і підірвавши там вибухівку.

Наразі, коли Ізраїль повністю контролює повітряний простір Ірану, а також завдав серйозного удару по іранській армії - варіант спецпризначенців виглядає менш екстремальним, ніж міг би.

За словами американського чиновника, ізраїльтяни повідомили адміністрації Трампа, що хоч бомби можуть не пробити гору досить глибоко, але "вони (ізраїльтяни - ред.) можуть зробити це за допомогою людей".

Трамп готовий приєднатися до війни Ізраїлю

Нагадаємо, цієї ночі WSJ написало, що Трамп схвалив план атаки США на Іран, але не віддав остаточного наказу для його реалізації. Глава Білого дому хоче подивитися, чи відмовиться Тегеран від своєї ядерної програми.

За даними Axios, Трампа останніми днями хвилює ключове питання: чи дійсно удари США зможуть знищити ядерний об'єкт Ірану. Цю інформацію він обговорював зі своїми військовими радниками.

Тим часом Bloomberg інформує, що високопоставлені чиновники США готуються до того, що Вашингтон атакує Іран найближчими днями. При цьому, ситуація все ще розвивається і може змінитися.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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