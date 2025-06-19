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CNN: США перекидають третій авіаносець ближче до Ізраїлю
23:32 18.06.2025 |
Авіаносна ударна група на чолі з авіаносцем USS Gerald R. Ford очікується в зоні європейського командування США вже наступного тижня.
Про це телеканалу СNN повідомив американський посадовець і ще двоє поінформованих осіб, пише "Європейська правда".
Розміщення цієї авіаносної групи, ймовірно, відбудеться у східній частині Середземного моря поблизу Ізраїлю через загострення конфлікту з Іраном.
За даними CNN, заплановане ще з кінця минулого року розгортання USS Ford набуває особливого значення на тлі ескалації.
Паралельно ще один американський авіаносець прямує на Близький Схід - він або замінить USS Carl Vinson, або приєднається до нього.
Авіаносці відіграють ключову роль у демонстрації військової потужності США. Вони здатні оперативно реагувати на кризові ситуації в будь-якому регіоні світу.
Кораблі цього класу несуть десятки винищувачів для ударних операцій, можуть перехоплювати ракети й безпілотники, а також супроводжуються бойовими суднами для захисту від загроз із повітря, морської поверхні та з-під води.
Раніше ЗМІ помітили незвичну активність літаків США на тлі загострення на Близькому Сході.
Президент США Дональд Трамп у середу залишив відкритим питання стосовно потенційної участі Сполучених Штатів в ударах Ізраїлю по іранських цілях.
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