CNN: США перекидають третій авіаносець ближче до Ізраїлю

Авіаносна ударна група на чолі з авіаносцем USS Gerald R. Ford очікується в зоні європейського командування США вже наступного тижня.

Про це телеканалу СNN повідомив американський посадовець і ще двоє поінформованих осіб, пише "Європейська правда".

Розміщення цієї авіаносної групи, ймовірно, відбудеться у східній частині Середземного моря поблизу Ізраїлю через загострення конфлікту з Іраном.

За даними CNN, заплановане ще з кінця минулого року розгортання USS Ford набуває особливого значення на тлі ескалації.

Паралельно ще один американський авіаносець прямує на Близький Схід - він або замінить USS Carl Vinson, або приєднається до нього.

Авіаносці відіграють ключову роль у демонстрації військової потужності США. Вони здатні оперативно реагувати на кризові ситуації в будь-якому регіоні світу.

Кораблі цього класу несуть десятки винищувачів для ударних операцій, можуть перехоплювати ракети й безпілотники, а також супроводжуються бойовими суднами для захисту від загроз із повітря, морської поверхні та з-під води.

Раніше ЗМІ помітили незвичну активність літаків США на тлі загострення на Близькому Сході.

Президент США Дональд Трамп у середу залишив відкритим питання стосовно потенційної участі Сполучених Штатів в ударах Ізраїлю по іранських цілях.