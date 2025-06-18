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АНАЛІТИКА

Армія оборони Ізраїлю повідомила про атаку на заводи з виробництва зброї в Ірані

 

Армія оборони Ізраїлю повідомила в середу, 18 червня, що понад 50 винищувачів ВПС Ізраїлю, керуючись точними розвідданими, вночі завдали ударів по військових об'єктах в районі Тегерана.

Про це повідомляє Ynet, передає Укрінформ.

"У рамках зусиль, спрямованих на завдання шкоди іранській програмі створення ядерної зброї, було атаковано завод з виробництва центрифуг у Тегерані. Цей об'єкт був призначений для того, щоб допомогти режиму розширити масштаби і швидкість збагачення урану для розробки ядерної зброї. Важливо підкреслити, що цивільні ядерні програми не потребують збагачення на таких рівнях", - йдеться у заяві ЦАХАЛу.

Армія оборони Ізраїлю додала, що також було завдано ударів по численних об'єктах з виробництва зброї, в тому числі по об'єкту, який виробляє сировину і компоненти для ракет класу "земля-земля", які Іран використовує проти Ізраїлю. Також були атаковані виробничі майданчики для систем і компонентів, що використовуються в ракетах класу "земля-повітря", призначених для ураження літаків.

Іранські ЗМІ повідомили рано в середу, 18 червня, що ізраїльські ВПС завдали удару по об'єкту з виробництва балістичних ракет в Ходжирі, неподалік Тегерана - об'єкту, який уже був мішенню Ізраїлю під час атаки на Іран у жовтні 2024 року.

Зазначається також, що ізраїльські літаки завдали удару по Університету імама Хосейна на сході Тегерана - установі, пов'язаній з Корпусом вартових ісламської революції.

В Ізраїлі повідомили, що зранку 18 червня Іран випустив близько 15 ракет, більшість з яких було перехоплено системами ППО.
 

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