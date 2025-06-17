G7 погодили заяву на підтримку самооборони Ізраїлю і проти Ірану

Лідери країн «Групи семи» (G7) погодили спільну заяву на підтримку самооборони Ізраїлю і проти Ірану.

У заяві G7 зазначається, що Ізраїль «має право на самозахист», а Іран названо «головним джерелом регіональної нестабільності і терору».

«Ми послідовно заявляємо, що Іран ніколи не повинен мати ядерну зброю. Ми закликаємо до того, щоб розв'язання іранської кризи призвело до більш широкої деескалації бойових дій на Близькому Сході, в тому числі до припинення вогню в Газі», - заявили США, Великобританія, Франція, Німеччина, Італія, Японія і Канада.

Лідери G7 також обіцяють «пильно стежити» за наслідками для міжнародних енергетичних ринків і готові координувати свої дії, в тому числі з партнерами-однодумцями, з метою забезпечення стабільності ринку.

15-17 червня у Кананаскісі (Канада) проходить саміт лідерів G7.

Ця заява пролунала на тлі авіаударів по території Ірану, які Ізраїль розпочав 13 червня, атакуючи ядерні, військові й енергетичні об'єкти. У відповідь Іран завдав ударів по Ізраїлю з використанням ракет і безпілотників.

Ізраїль заявив, що здійснив ці атаки, щоб не дати Ірану розробити ядерну зброю. Під час першого несподіваного удару 13 червня було вбито вищих командирів і науковців. З того часу Міністерство охорони здоров'я Ірану заявило про 224 загиблих. Речник міністерства Хоссейн Керманпур повідомив, що понад 90 відсотків жертв - цивільні особи.

За даними ізраїльської сторони, 23 людини загинули в результаті іранських атак.