Нетаньягу не виключив можливості вбивства Хаменеї

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що вбивство верховного лідера Ірану Алі Хаменеї покладе край війні між Ізраїлем та Іраном.

Про це він заявив у коментарі американському телеканалу ABC News.

Кореспондент попросив Нетаньягу прокоментувати інформацію в медіа про те, що президент США Дональд Трамп нібито ветував план Ізраїлю щодо вбивства Хаменеї, побоюючись ескалації конфлікту.

На що прем'єр Ізраїлю відповів, що вбивство верховного лідера Ірану «не призведе до ескалації, а [навпаки] покладе край конфлікту».

«Іран хоче "вічної війни", і вони підводять нас до межі ядерної війни. Насправді Ізраїль запобігає цьому. [Він] покладає край цій агресії, і ми можемо зробити це, лише протистоячи силам зла», - сказав Нетаньягу.

На запитання, чи справді Ізраїль розглядає вбивство Хаменеї, Нетаньягу зазначив, що Ізраїль «робить те, що нам потрібно».

«Я не збираюся вдаватися в подробиці, але ми націлилися на їхніх провідних вчених-ядерників. Це фактично ядерна команда Гітлера», - додав прем'єр Ізраїлю.

Днями британське інформаційне агентство Reuters із посиланням на двох американських чиновників писало, що Трамп наклав вето на план Ізраїлю щодо вбивства аятоли. Водночас Нетаньягу так прокоментував цю новину: «Є так багато неправдивих повідомлень про розмови, яких ніколи не було, і я не збираюся вдаватися в це».

За інформацією видання Iran International, Хаменеї разом з усією родиною перебуває в підземному бункері в північно-східному районі Тегерана - Лавізані.

Нагадаємо, раніше в Ірані підтвердили, що внаслідок ізраїльських атак загинули головнокомандувач Корпусу вартових Ісламської революції генерал-майор Хоссейн Саламі, командувач Центрального оперативного штабу Ірану генерал-майор Голям-Алі Рашид зі своїм сином та вчені-ядерники Мохаммад Мехді Тегеранчі й Ферейдун Аббасі.

Згодом повідомлялось, що загинули начальник розвідки Корпусу вартових Ісламської революції Мохаммад Каземі та ще два генерали.