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АНАЛІТИКА

Армія оборони Ізраїлю пояснила, що насправді було ціллю атаки по державному телебаченню Ірану

 

Військово-повітряні сили Ізраїлю завдали удару по центру зв'язку, який використовувався Збройними силами Ірану, заявила ввечері 16 червня в соцмережі Х пресслужба Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ).

«Будівля використовувалася іранськими збройними силами під виглядом цивільної діяльності, прикриваючи військове використання інфраструктури та активів центру. Перед завдаванням удару ЦАХАЛ забезпечив ефективне завчасне попередження цивільного населення, включно з телефонними дзвінками, щоб максимально зменшити шкоду для цивільного населення», - йдеться в повідомленні.

Раніше іранські агенції повідомили, що Військово-повітряні сили Ізраїлю завдали авіаудару по будівлі іранської державної телерадіокомпанії «Голос Ісламської республіки Іран» (IRIB).

Перед цим Армія оборони Ізраїлю опублікувала мовою фарсі попередження жителям третього округу Тегерана, розташованого на північному сході міста - їм рекомендували «негайно залишити вказаний район», оскільки найближчим часом ізраїльські військові атакують «військову інфраструктуру іранського режиму».

Через 40 хвилин після попередження в Армії оборони Ізраїлю повідомили, що наразі в Тегерані зазнають ударів військові цілі та пообіцяли розкрити подробиці згодом.
За матеріалами: Радіо Свобода
 

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