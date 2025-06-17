Ізраїль заявляє, що знищив третину пускових установок балістичних ракет Ірану

Військово-повітряні сили Ізраїлю знищили 120 пускових установок балістичних ракет Ірану, що дало можливість запобігти запуску майже половини ракет, які Ісламська Республіка мала намір випустити по Ізраїлю протягом ночі.

Про це заявив головний речник армії оборони Ізраїлю бригадний генерал Еффі Дефрін повідомляє The Jerusalem Post, передає Укрінформ.

«Ісламська Республіка змогла випустити лише близько половини ракет, які вона мала намір випустити протягом ночі», - сказав Дефрін.

Завдяки удару Ізраїлю було знищено понад 120 пускових установок ракет класу «земля-земля», що становить третину пускових установок, що перебувають на озброєнні Ірану.

Підкреслюється, що кожна пускова установка могла б випустити десятки ракет протягом поточного загострення.

До кінця війни здатність Ірану запускати велику кількість ракет одночасно була зменшена щонайменше на третину, якщо не більше. Лише під час цього нічного нападу вогнева спроможність Тегерана була зменшена приблизно вдвічі, пише видання.

Речник ЦАХАЛу також повідомив, що військово-повітряні сили знищили 20 іранських балістичних ракет, які були на шляху до пускових.

Роз'яснюється, що Іран зміг випустити 40 балістичних ракет, а планував щонайменше 60.

Також Дефрін сказав, що ВПС використовували 50 літаків, які протягом останнього дня уразили близько 100 іранських цілей.