Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Ізраїль заявляє, що знищив третину пускових установок балістичних ракет Ірану

 

Військово-повітряні сили Ізраїлю знищили 120 пускових установок балістичних ракет Ірану, що дало можливість запобігти запуску майже половини ракет, які Ісламська Республіка мала намір випустити по Ізраїлю протягом ночі.

Про це заявив головний речник армії оборони Ізраїлю бригадний генерал Еффі Дефрін повідомляє The Jerusalem Post, передає Укрінформ.

«Ісламська Республіка змогла випустити лише близько половини ракет, які вона мала намір випустити протягом ночі», - сказав Дефрін.

Завдяки удару Ізраїлю було знищено понад 120 пускових установок ракет класу «земля-земля», що становить третину пускових установок, що перебувають на озброєнні Ірану.

Підкреслюється, що кожна пускова установка могла б випустити десятки ракет протягом поточного загострення.

До кінця війни здатність Ірану запускати велику кількість ракет одночасно була зменшена щонайменше на третину, якщо не більше. Лише під час цього нічного нападу вогнева спроможність Тегерана була зменшена приблизно вдвічі, пише видання.

Речник ЦАХАЛу також повідомив, що військово-повітряні сили знищили 20 іранських балістичних ракет, які були на шляху до пускових.

Роз'яснюється, що Іран зміг випустити 40 балістичних ракет, а планував щонайменше 60.

Також Дефрін сказав, що ВПС використовували 50 літаків, які протягом останнього дня уразили близько 100 іранських цілей.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,5306
  0,0840
 0,20
EUR
 1
 48,0675
  0,3749
 0,79

Курс обміну валют на вчора, 10:25
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0383  0,00 0,01 41,6688  0,02 0,06
EUR 47,4508  0,00 0,00 48,2550  0,02 0,05

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,5450  0,09 0,23 41,5550  0,09 0,23
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес